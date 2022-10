Omar Montes se ha convertido en protagonista por una noticia que poco o nada está relacionada con su música. Al menos, eso es lo que se ha pensado en un principio. Y es que el artista ha acaparado todas las miradas tras viralizarse un vídeo en el que aparece un grupo de amigos en una sala de juegos donde, por cierto, también se encontraba Willy Bárcenas, cantante de Taburete. En él aparece Omar encarándose a un misterioso chico, siendo tal la tensión entre ellos que el cantante coge una botella y se la estalla al otro en la cabeza. Se parte en mil pedazos hasta tal punto que el otro joven se queda K.O en el suelo, pero ¿es un vídeo promocional de un nuevo tema musical?

Vídeo: Redes sociales

Si bien los protagonistas no han dado explicaciones al respecto, hay muchos usuarios de Twitter que dan por hecho esta colaboración musical. Creen que las imágenes no son fruto de la casualidad y que Omar solo querría hacer ruido con este vídeo que ya alcanza miles de visualizaciones. «Es parte de un videoclip, seguro», dicen algunos internautas, un pensamiento muy compartido en el universo 2.0. Solo 7 segundos sirven para ver el supuesto mal rollo que existe entre estos dos hombres, aunque hay quien da por hecho que la botella es de resina o de cristal de azúcar y no del cristal que conocemos en nuestro día a día.

Si lo que sucede es o no cierto de momento no se sabe. Lo que sí está confirmada es la polémica y que sus amigos intentaron evitar que este episodio (cierto o no) llegara a peores consecuencias. Varios acompañantes de Omar Montes le retienen y evitan que vaya a más, siendo ahora cuando muchos se preguntan de dónde ha salido este vídeo tan llamativo. Ha sido ahora cuando se ha podido saber que el primer en publicarlo ha sido un director de una agencia especializada en el desarrollo de vídeos, quien escribió lo siguiente: «Se está viralizando esto de Omar… yo estuve allí con ellos un rato antes y tengo que decir el chaval ese estaba muy patoso… ánimo Omar que siempre está la gente al mínimo para intentar sacar de ti lo que sea», escribió.