No hay evento al que no acuda Victoria Federica. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha reaparecido un día más para acudir a la fiesta Möet & Chandon Effervescence en el Teatro Real de Madrid. Pero no lo ha hecho sola, lo ha hecho en esta ocasión con su pareja, Jorge Bárcenas, con el que no ha dudado en posar por primera vez desde que están juntos.

Después de dos años de relación, la pareja se ha atrevido a posar juntos en una alfombra roja. Lo han hecho en una fiesta previa a la Navidad, unas fiestas que estamos seguros que pasarán juntos. Hasta ahora se han dejado ver juntos en sus respetivos perfiles de Instagram, pero no habían dado el paso de posar ante los fotógrafos en un acto público.

Y han protagonizado un momento de lo más romántico. Y es que se han dejado ver de lo más compenetrados. Mientras lucían sus mejores poses, Jorge Bárcenas no le ha quitado ojo a su chica, a la que ha mirado con ternura y a la que ha ayudado incluso cuando ha tenido que mover su vestido para lucir espectacular.

Victoria Federica y Jorge Bárcenas posan juntos por primera vez