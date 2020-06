Vicky Martín Berrocal y su hija, Alba Díaz, son muy activas en Instagram y durante el confinamiento no se han alejado ni un ápice de sus respectivos perfiles. Madre e hija estaban separadas por cientos de kilómetros, pero trataban de sentirse cerca la una de la otra a través de recuerdos o mensajes de añoranza públicos. Mientras la diseñadora de ropa afirmaba encontrarse en Madrid, su primogénita estaba viviendo en la finca sevillana de su padre, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, desde donde compartió muchas imágenes. Se echaban de menos, pero poco después se reencontraron y así se hizo evidente en vídeos promocionales en los que, por cierto, Alba lucía su nuevo y muy reciente cambio de look. Precisamente, en ese post saltaban las primeras alarmas: «No se puede cambiar de comunidad. ¿Cómo es que estáis juntas». Un comentario repetido entre los usuarios, pero que no obtuvo respuesta a principios de junio por parte de ninguna de ellas, y que ahora se podría quedar en una mera anécdota, pues ahora hay quien las sitúa en Portugal. Ciudad en la que reside la pareja de Vicky Martín Berrocal, Joao Viegas, con quien mantiene una sólida relación y con el que se encuentra muy feliz.

Ver esta publicación en Instagram Primer baño del año😊 Una publicación compartida de Alba (@albadiazmartin) el 10 Jun, 2020 a las 9:11 PDT

Alba Díaz fue la primera en publicar una de las imágenes de la discordia hace tan solo 6 días. En ella, la joven posa para una fotografía que ella ha titulado como ‘primer baño del año’ y en la que luce un bikini total black y un rostro muy relajado. El enclave es perfecto: una gran piscina de agua azul cristalina, enormes macetas y naturaleza. El mismo lugar en el que se inmortalizó este fin de semana y en el que se encuentra su madre, tal y como se ha podido ver en sus stories. Eso sí, ninguna ha puntualizado dónde se han tomado las fotografías. No hay ni rastro de su ubicación, pero se asemeja mucho, y de manera sospechosa según algunos usuarios, con la casa que Joao posee en Estoril y la cual está a 25 kilómetros de Lisboa, aproximadamente. Tanto es así que en la red social de la hija del empresario se encuentran imágenes de una residencia casi idéntica. Esta última está situada en la ciudad lusa y hasta allí no se podría viajar durante el estado del alarma. Y es que de ser así, Vicky y Alba se habrían saltado el confinamiento, pues hasta el 1 de julio no se puede viajar a Portugal desde España.

Un detalle que no habría pasado desapercibido, pero sobre el que, por ejemplo, la hija de Joao ha preferido no hacer ninguna publicación. En las últimas horas tan solo ha posteado una imagen de una velada familiar en la que se pueden ver cuatro platos, pero en la que no ha especificado quiénes son los dueños de los mismos. ¿Aclararán las protagonistas los rumores que las sitúan fuera de nuestro país de manera repentina durante el confinamiento?, ¿o bien optarán por el silencio? Aunque la polémica está servida, ni Vicky Martín Berrocal ni Alba Díaz tienen intención, de momento, de aclarar en qué lugar están viviendo actualmente. Eso sí, siguen compartiendo fotografías desde esta villa idílica que les ha puesto en el disparadero.

Mientras se resuelve el misterio, Alba sigue publicando imágenes como influencer al igual que su madre que este domingo revelaba su plan: darse un baño en la piscina en la que están puestas todas las miradas. Ajena o no a los rumores, Alba y Vicky dan normalidad a sus perfiles de redes sociales, pero sobre todo siguen disfrutando de la compañía de la otra. Como ellas han sido muchas las madres famosas que han vivido el confinamiento alejadas de sus hijos, ejemplo de ello, Terelu Campos y Alejandra Rubio, la infanta Elena y Victoria Federica o Tamara Gorro de sus pequeños, Shaila y Antonio. Y, aunque durante algunas semanas han estado distanciados, por fin, se han podido abrazar todos ellos de nuevo.

Ver esta publicación en Instagram A veces me pongo vestidos… Una publicación compartida de Alba (@albadiazmartin) el 11 Jun, 2020 a las 11:04 PDT

Pero ¿cuál es la situación actual en Portugal tras el coronavirus? A pesar de que hace algunas semanas el panorama era optimista, en este momento tienen más de 36.000 casos confirmados y más de 1.500 fallecidos, siendo Lisboa uno de los grandes focos de brotes en los últimos días. A continuación te mostramos las imágenes que las han convertido una vez más en noticia.