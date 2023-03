Vicky Martín Berrocal habla por primera vez de sus tres hermanos secretos

Si creíamos que lo sabíamos todo sobre la vida de Vicky Martín Berrocal, estábamos equivocados. Este jueves, la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha sentado en el plató de 'El Hormiguero'. Allí habló sobre el libro que acaba de publicar, 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad', en el que habla de sus problemas con la báscula y comparte reflexiones sobre su vida. Una vida, por cierto, muy intensa, marcada no solo por su matrimonio con el conocido torero. También dejó una profunda huella su padre, José Luis Martín Berrocal, quien tuvo tres hijos de relaciones extramatrimoniales, tal y como ha contado en el espacio de Pablo Motos.

"Un día vi a un niño igual que yo y entonces supe que tenía un hermano"

“Yo nazco en una familia desestructurada. Hasta los 10 años no tuve el recuerdo de mi padre viviendo en casa", ha recordado la diseñadora. Su infancia fue acomodada (su padre fue un exitoso empresario), sin embargo le faltó el calor y la cercanía de su padre. "No nací con un padre y para mí eso fue doloroso... Yo no recuerdo una imagen de mi padre en mi casa. Hasta los diez años no tuve una casa en la que mi padre entrase”, decía, sincera, Vicky Martín Berrocal a Pablo Motos. “Se tiró 10 años en los que venía a buscarla a ella, me venía a buscar a mí, me compraba juguetes, me soltaba y entonces se producía ese espacio de abandono. Porque cuando él llegaba, mi madre se iba con él. Entonces, yo me quedaba con mis abuelos".

"Mi padre tenía dos vidas paralelas. Tenía una en Huelva y otra en Madrid. A la misma vez. Así que yo tengo una hermana aquí (Madrid), después mi madre me tuvo a mí, y, también, por otro lado, nació mi hermano José”, ha relatado la andaluza. Supo de la existencia de uno de ellos porque se lo encontró por casualidad. "“Me estaba bañando en la piscina del hotel y vi a mi lado a un niño que era igual que yo. Pensé ‘esto no puede ser ¡si es igualito a mí!’. Entonces llamé a la persona que trabajaba con mi padre cuidándole y le dije que en el agua había un niño que era igual a mí. Y ella me sacó inmediatamente de la piscina y me dijo ‘¡vámonos!’ Y ya está. No me contó nada más. Entonces supe que tenía un hermano".

"Pregunté a mi padre y me dijo que no tenía uno, que tenía tres hermanos"

Es la primera vez que habla públicamente de la existencia de sus tres hermanos, de los que conoció su existencia por pura casualidad. Tiempo después tuvo la oportunidad de ver de nuevo a su hermano secreto. “Fue en una discoteca. Yo ya tenía veintitantos años y estaba en la barra pidiendo y, al lado mío, estaba él. Y me pasó lo mismo que años atrás en la piscina. Salí corriendo y había un primo mío y le dije la misma frase, ‘ahí hay un niño que es igual que a mí’. Y él fue quien me dijo, ‘Es tu hermano’. Y me quedé… ‘¿Mi hermano? ¿Yo tengo un hermano? ¡Yo no sabía que tenía hermanos!’”.

Tras el encuentro en la discoteca con su hermano, Vicky se dirigió a su padre y le preguntó abiertamente por este asunto. Pregunté a mi padre: ¿Tengo un hermano? Y, tal y como ha recordado, al empresario no le quedó más opción que admitir lo que durante años ocultó a su familia: “Me dijo: 'No tienes uno, tienes tres... Yo no preguntaba nunca, pensaba que mi vida era así, por eso, entre otras cosas no entendí bien el amor”.