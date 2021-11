David Valldeperas ha celebrado su 48 cumpleaños por todo lo alto, eso sí, fuera de fecha. Se vio obligado a soplar las velas junto a sus compañeros, pues estaba trabajando en ‘Sálvame’, sin embargo, días después ha hecho las maletas y ha viajado hasta Roma. Una escapada exprés junto a aquellos amigos que nunca le han soltado de la mano, especialmente, después del que ha sido su año más duro. Cabe recordar que en el mes de agosto falleció su madre a los 91 años, un durísimo mazazo del que todavía se está recuperando. Pero, ¿quién le ha acompañado en este viaje? Entre otros amigos destaca la presencia de Carlota Corredera, quien sin dudarlo ni un instante fue junto a su marido, tal y como se ha visto en las imágenes que ellos han compartido.

La presentadora ha querido formar parte de esta celebración fuera de nuestro país y es que David Valldeperas para ella es como un hermano. La gallega sabe que ha sido un año complicado, ya que también ha hecho frente a su ruptura con Xoan Viqueira, por lo que han sido muchos cambios en cuestión de unos meses. Por esto y otros muchos motivos, Carlota ha puesto rumbo Roma, donde ha disfrutado al máximo y donde no ha dejado de carcajear. No ha querido perder la oportunidad entonces de postear fotos juntos, solos, con otros amigos e incluso en pareja, imágenes que quedarán para el recuerdo en el universo 2.0. «Si me dice: “Vamos a Roma a celebrar mi cumple” lo dejo todo ¡Qué rico el sol del otoño en la ciudad eterna! Te quiero», ha escrito Carlota en su Instagram junto a una foto con David.

Aunque este periplo por Roma no solo ha servido para que se hiciera evidente la amistad de estos dos rostros conocidos, sino también para que Carlota Corredera rompiera sus propias reglas. La periodista dedicaba un precioso mensaje a su marido, Carlos de la Maza, con el que contrajo matrimonio en el año 2013. «Mi amor, mi compañero, mi red, mi cómplice, mi refugio, mi bálsamo, mi fuente de energía, mi hombro, mi vida, mi mayor suerte eres tú, Carlos», ha escrito la que fuera directora de ‘Sálvame’ junto a una romántica foto que ha enamorado a todos sus seguidores.