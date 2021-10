Todos los invitados a la celebración de la boda han ido vestidos de blanco siguiendo así el «dress code» impuesto por los novios.

A pesar de todos los obstáculos que han encontrado en el camino, Anabel Pantoja y Omar Sánchez ha congregado a un total de 70 invitados. Amigos íntimos de la sevillana se han congregado en la playa de Pedro Barba, en La Graciosa, para acompañar a la pareja en este día tan especial.

Belén Esteban, Raquel Bollo y su hija Alma Cortés eran algunos de los invitados a esta fecha tan señalada en la que la sobrina de Isabel Pantoja y el exconcursante de ‘Supervivientes’ ponían, por fin, el broche de oro a su relación. Tras llegar en barco a la playa de La Graciosa, hemos podido ver el look que han elegido los invitados al enlace, quienes han ido vestidos de blanco, siguiendo así el «dress code» impuesto por los ya marido y mujer.

Belén Esteban elegía un diseño de Virginia Azcueta, mientras que Raquel Bollo llegaba con un vestido asimétrico, con el pelo recogido en una coleta y con un impresionante tocado. Por su parte, su hija, Alma Cortés, ha optado por lucir un vestido de tul y volantes.

Chabelita Pantoja ha sido la invitada que más ha arriesgado a la hora de elegir su look para la boda del año. La hija de Isabel Pantoja apostaba por un ceñidísimo diseño de Nuria Gago y se mostraba feliz por estar junto a su prima en su día más especial.

Después de pasar por una auténtica montaña rusa de emociones tras el fallecimiento de su abuela, doña Ana, este vienes, por fin, Anabel Pantoja y Omar Sánchez han podido poner el broche de oro a su relación con la celebración de su boda. La radiante novia llegaba emocionada al altar y no dudaba en dedicarle unas preciosas palabras a la madre de la tonadillera. De la misma forma, tras escuchar a Merche, la madre de la novia, Chabelita Pantoja tomaba la palabra y se mostraba orgullosa de todo lo que había conseguido su prima, a quien no dudaba en describirla como si fuera su hermana. Eso sí, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ hacía hincapié en resaltar la importancia de estar presente en el día más especial para la influencer. Cabe recordar que la interprete de «Ahora estoy mejor» ha sido la única de la familia Pantoja en estar presente en el enlace, después de que Kiko Rivera anunciara que no estaría finalmente.