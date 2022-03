Este martes ha supuesto un duro golpe para Isabel Pantoja, que ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados. Llegaba a los juzgados de Málaga acompañada por su hermano, Agustín Pantoja, y ha tenido que ser escoltada por la Guardia Civil por la cantidad de prensa que había en la puerta de las instalaciones. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo su hijo, Kiko Rivera? El Dj tiene una enorme preocupación en este martes que la tonadillera querrá olvidar, pero nada tiene que ver con el delicado momento por el que está atravesando su madre. Y es que Kiko Rivera ha compartido una publicación dedicándole un cariñoso mensaje a su mujer, Irene Rosales, y con una petición a todos los que hablan sobre él.

Kiko Rivera, a lo suyo, desvela cuál es su mayor preocupación el día que su madre se sienta en el banquillo

Kiko Rivera hace referencia a todos los rumores que podrían poner en peligro su relación. «No sé porque se empeñan en querer separarnos. No sé porque se inventan tantas mentiras. No sé porque nos tienen o tanta envidia o tanto odio🙃«, empezaba escribiendo el hijo de la tonadillera junto a una batería de imágenes en las que aparece la pareja muy enamorada. Además, no ha desaprovechado la ocasión para dedicarle unas palabras de cariño a Irene Rosales: «Lo que si sé es que te amo por encima del mundo 🌍 Te quiero cariño Irene«, sentenciaba en este comentario.

Este martes en la mañana ha sido un día muy duro para Isabel Pantoja. Sin embargo, Kiko Rivera no ha prestado ninguna atención al juicio al que ha tenido que enfrentarse la tonadillera. La única preocupación del artista, a día de hoy, es el hecho de que salgan a la luz informaciones o rumores que pondrían en peligro su relación con Irene Rosales. Y es que según recogía ‘Socialité’ este fin de semana, la pareja se había enfrentado a una nueva crisis sentimental tras una gran bronca con insultos y amenazas incluidos.

Las duras palabras que han intercambiado Kiko e Irene Rosales

Al parecer, y según el testimonio del paparazzi Pablo González, el DJ y su mujer habrían protagonizado durante los últimos días una discusión muy tensa que habría hecho saltar todas la alarmas de una nueva crisis en el matrimonio. Según el paparazzi, estas habrían sido las las tensas palabras que se han cruzado Kiko e Irene: «Me tienes hasta el coño, no quiero que salgas, no me gustan tus amistades», le reprendía ella a él tras su tenso encuentro. Según él mismo, el motivo de esta nueva crisis sentimental podría venir después de que Irene estaría controlando por completo la economía de Kiko Rivera por miedo a que sufra un recaída en sus adicciones. Esto no estaría sentando nada bien al DJ.

Te interesará saber...