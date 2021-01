Si el 2020 no se caracterizó por ser precisamente el mejor año para la familia Pantoja, este 2021 parece que tampoco va a ser mejor. Kiko Rivera está decidido en ir a por todas, y aunque no se plantea denunciar a su madre, no piensa dar su brazo a torcer y recientemente ha dado a conocer la supuesta cantidad que su madre le habría quitado. Isabel Pantoja no ha querido quedarse atrás y ha cumplido con su amenaza de quitarle el vehículo que en su momento regaló a sus nietas, aunque si en algo no ha movido ficha la tonadillera es en sus redes sociales. Mientras que su hijo la ha dejado de seguir, la cantante ha decidido no mover ficha…

Que el marido de Irene Rosales no quiera, por el momento, perdonar a su madre, es algo conocido por todos. Aparte de linchar públicamente a su progenitora, acusándola de mala madre, deberle dinero y ser mala madre (entre otras cosas), el que fuera su pequeño del alma, también ha decidido borrar toda huella de la cantante en su perfil de Instagram. El Dj, además de borrar todas las fotos en la que aparecía la cantante, le ha dedicado un unfollow. Con esta decisión de dejar de seguir a la abuela de sus hijos, el hermano de Chabelita Pantoja ha demostrado, una vez más, que no piensa ponerle las cosas fáciles a su madre en torno a un posible acercamiento.

Sin embargo, pese a esta reacción, la tía de Anabel Pantoja continúa siguiendo a su hijo, quizá para controlar todo lo que publique sobre ella (recordemos que el último post del exconcursante de GHDUO fue una foto con su madre, en la que reclamaba su derecho a distanciarse de su madre) o quizás para no alimentar posibles críticas por parte del público que defiende a capa y espada a su “pequeño del alma”. Aunque intuimos que la cantante no es la que está detrás de sus redes sociales (antes era Kiko el encargado), sí es verdad que suele tomar decisiones acerca de su cuenta, como la última en la que desactivó los comentarios para evitar leer los insultos del público que la acusaban de ser una mala madre.

Al igual que a su hijo, la reina de la copla también continúa siguiendo a su nuera Irene Rosales, así como a los diferentes club de fans de su hijo. Por su parte, la mujer de Kiko Rivera también continúa manteniendo a su suegra entre sus seguidores. La joven, desde que estalló la guerra ha querido mantenerse al margen, por lo que no es de extrañar que haya mantenido esta postura.

Con más de 353 mil seguidores (frente al millón de su hijo) la hija de doña Ana, está utilizando su perfil únicamente para promocionar sus trabajos discográficos y para también colgar los vídeos de sus admiradores, mientras que por la otra parte su hijo las utiliza para atizar, de vez en cuando, a su progenitora.