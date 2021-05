La ‘influencer’ está de nuevo embarazada y estas son las publicaciones últimas compartidas en sus redes sociales que hacían presagiar su estado.

El embarazo de Laura Matamoros ha cogido a todos de sorpresa. La hija de Kiko Matamoros está de nuevo embarazada después de que confirmara su ruptura de Benji Aparicio. El pasado mes de abril conocíamos la noticia de que la ‘influencer’ había roto con su novio tras haberse dado ya una segunda oportunidad. La pareja tiene un hijo en común, Matías, que acaba de cumplir tres años.

Pues bien, después de conocerse esta ruptura, ahora conocemos que la joven está embarazada de su segundo hijo. Tal y como adelanta ¡Hola!, Laura Matamoros ha conocido la noticia de su nuevo embarazo hace escaso tiempo, cuando ya se había hecho pública su ruptura con Benji Aparicio. Este giro en los acontecimientos ha hecho que la pareja se dé una nueva oportunidad y hayan retomado su relación para seguir adelante formando una familia.

Después de conocerse esta noticia, que habrá llenado de alegría y felicidad a Laura y Benji, hemos echado un vistazo al Instagram de la joven y sus últimas publicaciones hacen presagiar este embarazo. Y es que sus últimos vídeos y fotos pueden llevar a pensar que podría estar embarazada, ya que ha demostrado estar cuidándose más de lo normal.

Laura Matamoros prueba otros productos para su pelo

En un primer lugar, Laura Matamoros anunciaba que iba a probar un nuevo producto para su cabello, que podría proporcionarle más fortaleza y brillo. Después de compartir con todos sus seguidores este nuevo cuidado, la ‘influencer’ nos dejaba ver que había empezado a comprar en un supermercado que le trae a casa verduras y frutas ecológicas.

Por todos es sabido el gran interés que tiene por la cocina. De hecho, ella misma comparte en sus redes sociales las recetas que elabora en casa para las comidas y cenas. Ahora ha dado un paso más y apuesta por introducir en sus menús la comida ecológica y fresca para cuidar más la salud de ella y de los suyos.

Desde hace unas horas apuesta por los productos ecológicos y frescos

Pero no solo estas publicaciones podría llevarnos a pensar que está embarazada. Y es que hace unas horas, Laura Matamoros compartía el que parecía ser su primer antojo de este segundo embarazo. Está concienciada en cuidar su alimentación, ahora más que nunca, pero al cuerpo hay que escucharlo y si te pide algún alimento en especial, pues también está bien dárselo, aunque con cabeza.

Laura Matamoros se ha hecho muy fan de las cachapas, que es como también se llama a las conocidas arepas de algunos países de Latinoamérica. Está hecho a base de maíz y en su interior pueden ir rellenas de muchos alimentos. La ‘influencer’ se ha decantado por ponerle un poco de queso: «Creo que me he vuelto adicta de verdad a las cachapas. Si alguien conoce dónde puedo comer una buenas, que me lo mande porfi», escribe. ¿Se trata de un antojo de embarazo?