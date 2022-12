Podría decirse que Carlos Navarro ‘El Yoyas’ es uno de los hombres más buscados de España, no solo por la justicia: también por los medios de comunicación. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano 2’ lleva más de dos semanas en busca y captura. Debe entrar en prisión para cumplir la condena de cinco años y ocho meses por un delito de maltrato continuado hacia su mujer, Fayna Bethencourt, y sus dos hijos. Pero ha huido y se ha escondido. Hace apenas unos días se le vio en un bar de una localidad de Tarragona. Varias personas lo reconocieron y, al saberse identificado, salió corriendo por las vías del tren. Esto ha favorecido que las autoridades cierren el cerco y que su búsqueda se haya centrado en una zona más concreta: San Vicente de Calders y alrededores, donde fue visto por última vez. Sigue empeñado en seguir siendo prófugo de la justicia. «Prefiero ser prófugo que reo, no moriré de rodillas», asegura el catalán, cuyo entorno ha dado noticias sobre él.

«Ahora mismo la idea que tiene es seguir siendo prófugo de la justicia», dicen desde ‘Sálvame’, que ha hablado con el abogado de Carlos ‘El Yoyas’. «No se va a entregar y quiere seguir siendo prófugo. Las personas de su entorno le han aconsejado que se entregue a la justicia porque esta situación no le viene bien y está acrecentando la pena que ya tiene. Él lo sabe, asume ese riego. Cree que la justicia no se ha portado bien con él, que no tendría que estar condenado y por eso dice: ‘Prefiero estar huido a entrar en prisión por un delito que no he cometido», explican desde el programa.

Carlos ‘El Yoyas’ sigue huido: «Hay personas que lo están ayudado»

Su versión es que es inocente y no quiere entrar en prisión por un delito que está convencido no haber cometido. Carlos Navarro ‘El Yoyas’ no considera justo lo que le ha pasado, ya que no considera que fue violento con su exmujer y con su familia. Durante este tiempo que ha permanecido escondido, ha podido sobrevivir ya que «hay personas que lo están ayudado», tal y como indican desde el espacio de Telecinco.

Ante esta situación, Fayna Bettencourt ha mostrado su indignación. «Mi torturador sigue torturándome en la distancia», se lamenta. La canaria no entiende cómo el hombre que la ha maltratado durante dos décadas sigue esquivando a la justicia. Tampoco le ha parecido bien la entrevista que concedió al diario ‘El Mundo’ mientras se ocultaba en un bosque, huido de la justicia. Desde su escondite hablaba con el citado diario y admitía que no estaba bien: «Ahora no vivo, improviso, con los bolsillos vacíos. Estoy jodido». El exconcursante de ‘GH’ insistía en que lo está pasando muy mal al no poder ver a sus hijos: «Me encuentro emocional y económicamente en la ruina».

Fayna Bettencourt, ex de Carlos ‘El Yoyas’: «Estuve anulada durante 16 años»

Fayna Bettncourt y sus hijos sufrieron el maltrato continuado de ‘El Yoyas’ durante años. «Cuando tú intentas controlar lo que dices o lo que haces para que la otra persona no se enfade dejas de ser tú misma. Yo me perdí durante mucho tiempo. Estuve anulada durante 16 años. Estas personas no llegan y te insultan a la primera. Sé que por mucho que tuviese un carácter chulesco vivimos cosas muy bonitas. Siempre había una de cal y una de arena», subrayaba la canaria en ‘Sálvame’.

«Pasas por alto las cosas una vez, dos veces, tres veces… hasta que se convierte en costumbre. Vas intentando compensar, vas pasando por alto una vez, dos veces. Y se convierte en costumbre», explicaba Fayna hace un año. El episodio que marcó la ruptura «sentimental» definitiva tuvo lugar cuando vivió «un episodio más violento de lo normal». Ahí se rompió lo que sentía por esta persona y aún así seguí viviendo cuatro o cinco años más».