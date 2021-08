La última cita de Esther Doña y Santiago Pedraz que aviva la idea de que son más que amigos

Esther Doña, viuda del marqués de Griñón, Carlos Falcó, ha recuperado la sonrisa y son muchos los que aseguran que el culpable de esta renovada felicidad es un hombre, concretamente Santiago Pedraz, un apuesto juez con el que se codea desde hace unos días. Los rumores sobre un posible romance son fuertes y es que desde hace tan solo unos días se dejan ver muy cómplices por las calles de Madrid, disfrutando del ocio que ofrece la capital, sin necesidad de ampliar el grupo de amigos y derrochando muy buena sintonía. Todo esto hace creer que entre ellos la amistad ha mutado a algo más y que Esther Doña ha decidido abrir de nuevo su corazón a un nuevo amor después de más de un año de duelo tras la muerte de su marido, padre de Tamara Falcó, a consecuencia del coronavirus.

Tanto Esther Doña como Santiago Pedraz han optado por no confirmar su romance, aunque tampoco han entendido a bien desmentir. Sin embargo, para muchos sus constantes citas, que en los últimos días han sido diarias, es una prueba de que han decidido dar un paso más en su relación y estrechar aún más los lazos que les unía. Y es que cada día se les ve disfrutar de la propuesta gastronómica de Madrid, así como saciar su sed en las terrazas de la capital o pasear por sus calles intercambiando confidencias y risas. Por el momento no se han producido muestras de cariño en público, aunque la química entre ellos es evidente. Vea el vídeo en el que se muestra cómo ha sido la última cita y cómo hacen frente a las preguntas sobre su relación, las cuales optan por no responder para no tener que etiquetar el punto en el que se encuentran. ¡Dale al play!