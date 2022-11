Rocío Carrasco anunciaba la semana pasada el final de su cruzada contra su exmarido, Antonio David Flores, así como contra su familia por distintos motivos tras la muerte de su madre, Rocío Jurado. Pero también ha luchado mediáticamente por recuperar el buen nombre que su padre, Pedro Carrasco, se ha labrado en el ring, alejando su perfil público del nombre de Raquel Mosquera. Esta ha sido su última gran batalla antes de anunciar su retirada para comenzar su nueva vida. Pero un contratiempo le ha removido el dolor existente y es que la tumba su padre ha sido profanada, lo que le hace entender que aún queda mucho camino por recorrer si quiere que sus progenitores sean bien considerados por todos.

Vídeo: Europa Press

La lápida en la que se anuncia el lugar donde descansan los restos mortales de Pedro Carrasco desde su muerte, el pasado 27 de enero de 2001, ha sido profanada. La tumba del boxeador, que descansa en el cementerio de Carabanchel, en Madrid, ha sufrido un ataque por parte de alguien que ha querido recordar sus dos grandes amores, olvidando intencionadamente a Raquel Mosquera. En la lápida han sido pegadas cuatro fotografías, todas ellas de Pedro Carrasco junto a su hija, Rocío Carrasco, y su exmujer, Rocío Jurado, pero ni rastro ni mención a la peluquera que se convirtió en viuda tras su fallecimiento.

En las fotografías se hace un breve repaso a la vida de Pedro Carrasco. Se destaca una del boxeador cuando estaba enamorado de Rocío Jurado, así como otra instantánea en la que posaban felices junto a su hija, aún siendo una niña. También otras dos imágenes en las que los padres de Rocío Carrasco aparecen vestidos con sus mejores galas y parecen de lo más felices. Pero no se ha elegido ninguna fotografía en la que aparezca durante su etapa junto a Raquel Mosquera. La peluquera ha sido eliminada de su vida de manera intencionada y el artífice de esta fechoría, que supone la profanación de su descanso, además ha dejado detalles para hacer creer que la culpable es la propia Rocío Carrasco, aunque sea inverosímil.

“Papá y mamá ya estáis de nuevo juntos. Ahora a ser felices. Os quiere vuestra hija, Rocío Carrasco”, se puede leer a modo de mensaje en una de las fotografías en un texto que emula haber sido escrito por Rocío Carrasco para reunir a sus padres en el más allá, después de haberle declarado la guerra públicamente a sus exparejas, José Ortega Cano y Raquel Mosquera. Alejandra Rubio habló personalmente con Rocío, que le negó ser la culpable de este acto vandálico: “Yo he podido hablar un poquito con Rocío, no mucho porque está con gripe, y ella no tiene ni idea de la existencia de estas fotos. No ha ido a la tumba. Se ha sorprendido, porque no lo sabía. Aunque parece que está firmado por ella, no es el caso”.

Todo hace indicar que se trata de una fechoría llevada a cabo por una fan de Rocío Carrasco que, en su nombre, ha querido reunir a Pedro Carrasco y Rocío Jurado en el otro mundo. Algo que mantiene Alba Carrillo, buena amiga de la protagonista: “Rocío con su discurso ha levantado muchos clubes de fans, ha habido una marea a su favor y es verdad que hay gente, aunque a mí eso me parece extralimitarse y más hablar como en su nombre”, decían en ‘Fiesta’.