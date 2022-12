Los últimos años están siendo especialmente complicados para Isabel Pantoja. Si el 2021 estuvo marcado por la muerte de un pilar en su vida, su madre doña Ana, este 2022 la artista ha tenido que despedir a otro miembro de la familia: su hermano Bernardo. Todo en el seno de un clan separado desde hace tiempo que no consigue volver a unir sus lazos.

Su hija Isa Pantoja ha reconocido que la tonadillera no tiene ánimo de juntar a los suyos en una mesa con motivo de las fechas navideñas. «Si ella quiere iremos a visitarla algún día», afirmaba la joven como respuesta a si disfrutará de su progenitora durante las próximas festividades. Y es que la cantante no consigue levantar la cabeza. A lo que se suma el distancimiento que existe con su hijo, Kiko Rivera. A pesar de que en un momento la artista se reconcilió con su primógenito tras la muerte de doña Ana, la relación entre ambos no ha vuelto a ser la misma tras las demoledoras declaraciones del DJ en el especial ‘Cantora, la herencia envenenada’. La brecha es un hecho que quedó manifiesto recientemente cuando artista no pudo visitar al DJ después de que sufriera un ictus.

Isabel Pantoja, afectada por el fallecimiento de su hermano

El último golpe que ha sufrido la cantante ha sido la muerte de su hermano Bernardo, el padre de Anabel Pantoja, a los 69 años. Murió el pasado 25 noviembre, a un mes de la Navidad, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El mismo centro médico donde había sido ingresado en distintas ocasiones este mismo año por complicaciones derivadas de la diabetes que padecía. Isabel Pantoja estuvo a su lado hasta el último momento. Tras el fallecimiento, se vivieron momentos de enorme tensión en el tanatorio que evidenciaron la fractura de la familia Pantoja.

Para Kiko Rivera también está siendo un año muy complicado. El pasado 20 de octubre sufrió un ictus que le hizo replantearse su vida muy seriamente. «He vuelto a nacer. La vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla». Su gran apoyo durante este tiempo ha sido su mujer, Irene Rosales, quien no se ha separado de su lado en ningún momento. El matrimonio reside en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta junto a las dos hijas que tienen en común, Ana y Carlota. Es más que probable que las fechas navideñas las pasen allí junto a la familia política de Kiko Rivera.