La llegada de la Navidad es sinónimo de mostrar nuestro lado más solidario, de ayudar a los demás y de compartir tiempo con las personas que más lo necesitan. Este sábado 17 de diciembre, nuestros famosos han disputado un partido benéfico por una buena causa a beneficio de la Fundación Down. Un cheque de 15.000 euros ha ido destinado a esta asociación, que está dedicada a la atención de las personas con síndrome de Down, con otras discapacidades intelectuales y/o dificultades de desarrollo. Numerosos rostros conocidos como Vicente del Bosque, Gonzalo Caballero, Dani Guzmán, Maxi Iglesias o Carlos Sobera no se quisieron perder este partido benéfico que tuvo lugar en el campo del Atlético de Madrid, el Estadio Civitas Metropolitano.

Antes de que tuviera lugar este acto benéfico, SEMANA tuvo la oportunidad de charlar con el organizador del evento, que estaba muy emocionado. «Este año hablando con Vicente del Bosque me propuso hacer este año el partido para ayudar a la fundación Down Madrid, un lugar maravilloso. Fui a conocerles y me hicieron sentir genial cuando salí de ahí. Estoy muy contento porque he conseguido sponsors potentes y creo que este año va a ser brutal. Jugamos en el Civitas Metropolitano y quiero darle las gracias al Consejero Delegado Miguel Ángel Gil por confiar un año más en mí. Anteriormente lo había hecho en el estadio del Manzanares que es del Atleti y este año y el pasado repito en el Civitas. Este año habrá futbolistas, cantantes, actores, toreros, presentadores y todos por una buena causa», dijo Richy Castellanos a este medio.

El alcalde de Madrid sufrió una lesión en mitad del partido benéfico

Quien tampoco se perdió la cita fue el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que salió malparado del encuentro entre Toreros Vs Famosos. El edil se retiró lesionado del campo de juego a mitad del encuentro. El político se llevó la mano con gestos de dolor a la parte trasera de su pierna derecha, donde sufrió una lesión cuando estaba «intentado pegar un sprint», tal y como él mismo dijo tirando de sentido de humor. «Mala pata, nunca mejor dicho, mal calentamiento, mucha edad y poco fondo físico», explicó José Luis Martínez Almeida. Tal y como él mismo cuenta, en ese momento preciso le dio un tirón: «Está claro que no tengo la edad ni la forma física para hacerlo, los isquios se han resentido y me he quedado cojo, creo que es leve, podré recuperarme de esta», dijo. Os mostramos algunas imágenes del encuentro.