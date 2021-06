Toñi Moreno justo el día de su 48 cumpleaños, ha sufrido una caída por la que ha tenido que acabar en urgencias. Ella misma ha explicado su accidente.

Toñi Moreno en los momentos importantes no goza de suerte, al menos eso dice la presentadora con mucho humor. Justo cuando estaba embarazada tuvo una aparatosa caída por la que acabó en urgencias y ahora que acaba de cumplir 48 años le ha pasado casi lo mismo. A pesar de que acaba de vivir uno de los días más bonitos de su vida al bautizar a su pequeña Lola frente a La Virgen del Rocío, ahora hace frente a su recuperación. Eso sí, siempre con buena cara y es que siempre consigue sacar la buena parte a todo. Así lo demuestra la publicación que ha hecho la comunicadora en su perfil de Instagram, pues en ella se la puede ver accidentada, pero con una excelente noticia que dar a sus seguidores y su familia. «Hoy caen 48 años y no sé cómo han pasado tan rápido. Y aquí me tenéis , con la “pata” tiesa después de un fallo de cálculo con unas escaleras que no debían de estar ahí 😂😂😂😂. Una semana de reposo y lista. El mejor regalo de cumpleaños es que ya tengo fecha para vacunarme. #felizcumplemamadelola», ha escrito.

Minutos después Toñi Moreno ha recibido un aluvión de comentarios en los que además de felicitarle, le desean una pronta recuperación. Entre ellos, Paula Echevarría, que le dice «Pero Toñi. Muchas felicidades. No se te va a olvidar este cumple nunca. 😅Espero que te mejores pronto amiga», Anne Igartiburu, que le comenta «Cuídate amiga. Muchos besos en tu pierna. Vamos. Aúpa ahí» o Máxim Huerta que al igual que el resto de rostros conocidos le recuerda que debe ponerse bien. Bonitos deseos que llegan en una fecha muy especial para ella, más aún si se tiene en cuenta que acaba de ser conocedora de que muy pronto recibirá su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. A sus 48 años, Toñi Moreno puede presumir de que dentro de muy poco tiempo estará inmunizada, lo que sin duda le aporta una gran tranquilidad. Cabe recordar que una vez más la presentadora volverá a sustituir a Emma García en su puesto como conductora de ‘Viva la vida’, por lo que volverá a sus orígenes este verano. Un espacio en el que ha sido muy feliz, en el que estará junto a otros muchos colaboradores e invitados y donde deberá estar protegida.

Feliz con el momento que está viviendo, fue hace algunas semanas cuando Toñi anunció a sus seguidores que afortunadamente su madre también había recibido la vacuna. “Hoy se ha puesto mi madre la vacuna y no podemos estar más felices todas. Durante todo este calvario, nos está dando una lección de resistencia a sus hijas (…) No se queja, se adapta a las circunstancias y nos da ánimos. Es impresionante mi ‘Dolorcita'», escribió. Palabras con las que se confirmaba que estaba muy satisfecha con el paso sanitario que acababan de dar.