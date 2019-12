Toñi Moreno ya está ansiosa por conocer la carita de su hija, pero ya le queda nada y menos, al encontrarse en la recta final de su embarazo. Como viene siendo normal, las hormonas de las mujeres cuando están en estado de buena esperanza están revolucionadas, mostrándose más emocionales que de costumbre. Algo que no le es ajeno a la presentadora, que esta temporada no ha cesado de mostrar con cariño lo feliz que es no solo por su embarazo, sino por la suerte que ha tenido por tener la familia que tiene.

La última en ocupar un destacado hueco en su perfil de Instagram, utilizado por Toñi Moreno como un cuaderno de bitácoras, ha sido su hermana pequeña Lola. Lo ha hecho rescatando del olvido y de su álbum familiar una tierna foto de cuando era tan solo una niña, aunque ya ejercía de hermana mayor. Como acompañamiento, como no podría ser de otra forma, un emotivo texto que seguramente haya robado alguna lágrima a su hermana pequeña.

“Mi otra persona favorita. Mi hermana grande, aunque yo naciera antes. El sentido común que a mí me falta se lo llevó ella enterito”, escribía Toñi Moreno para acompañar a la tierna estampa familiar, que ha conquistado a sus seguidores de Instagram. Una foto en tonos sepia que ha recibido un sinfín de comentarios, en los que además de darle ánimos en la recta final de su embarazo, también se ha aprovechado para alabar su buen carácter, la increíble familia que tiene y lo mucho que conecta con su público gracias a interacciones como esta.

Cabe señalar que su hermana Lola es una de los pilares fundamentales de su vida. No solo porque ella lo haya confesado en diversas ocasiones o que en la intimidad han tenido muchas ocasiones de demostrárselo, sino porque también su hermana Lola tiene el honor de darle su nombre a su futura sobrina. Sí, la hija de Toñi Moreno se llamará Lola como su tía. Un precioso homenaje.