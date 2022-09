La muerte de la Reina Isabel de Inglaterra ha conmocionado al mundo entero. Días después de su fallecimiento se siguen sucediendo actos y homenajes en su honor, siendo el lunes 19 de septiembre cuando tendrá lugar su funeral. Muchos rostros conocidos han lamentado su partida, de hecho, en SEMANA seleccionamos mensajes de famosos de todo el mundo y de todos los campos posibles. En España, también se ha preguntado a, por ejemplo, cantantes como Edurne, quien sin querer ha metido la pata cuando un reportero le ha preguntado por la que es la noticia del año.

Vídeo: Europa Press

Nerviosa y sin saber reaccionar demasiado en ese instante, Edurne ha cometido un pequeño patinazo que no ha pasado desapercibido. Cabe recordar que la artista pasa muchas temporadas en Reino Unido debido a que David de Gea juega en el Manchester United. «Está invi… ¡Ay! Te iba a decir que está invitadísima, ¡pero si se acaba de morir! Perdón, esto no lo pongas, estoy en shock con la noticia, me hubiera gustado que hubiera estado en uno de mis conciertos, o cantarle, por supuesto», dice entre risas al reportero de Europa Press que le pregunta por la Reina Isabel. Si bien era consciente de su error, no ha podido evitar que su vídeo corra como la pólvora en las últimas horas por las redes sociales.

De lo que ha preferido no mojarse demasiado es sobre su opinión sobre Carlos III. Quizás no queriendo meterse en un nuevo jardín, Edurne ha sido lo más discreta posible: «Cada persona es única, reina de su manera o trabaja. Las comparaciones no hay que hacerlas en ningún campo».