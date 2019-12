Jesé Rodríguez está de enhorabuena. El futbolista ha recibido la mejor de las noticias por Navidad: el nacimiento de su cuarto hijo, Kenai, fruto de su relación con Janira Barm. Ha sido el propio futbolista el encargado de compartir la feliz noticia con sus más de 2,1 millones de seguidores.

El futbolista ha compartido una foto del momento en el que conocía a su pequeño. Junto a la imagen, Jesé le dedicaba unas bonitas palabras a su pareja: «MIS BEBÉS😘☺️😊😀🎁🎄❤️🥰😍Eres la mujer de mis sueños y el amor de mi vida, así cada día desde el primero lo he sentido y lo has demostrado. Me has dado un bebé precioso fruto de nuestro amor verdadero puro y sincero», ha comenzado escribiendo.

«Me has hecho ser mejor en muchas cosas, me has cuidado muchísimo tanto a mí como a mis hijos y familia. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí, más en momentos malos que buenos. Te estaré siempre agradecido», continuaba escribiendo recordando que también ha habido momentos menos buenos.

Para el futbolista esto solo son anécdotas: «Esos malos momentos que hemos pasado juntos son anécdotas de las que muchas veces nos reímos cuando hablamos. Ahora viene lo mejor ser una familia y vivir momentos bonitos maravillosos y únicos. Sabes que podría escribirte un libro de amor porque mis sentimientos por ti como tú sabes, no tienen límites. Eres la mujer que todo hombre quisiera tener soy un privilegiado de tenerte te doy las gracias por todo mi amor eres ÚNICA TE AMO❤️😘😊 y gracias a tu familia que también me han tratado como si fuera un hijo 🙏por cierto ya desde que sentiste que nuestro bebé estaba dentro de ti ya eras una súper mami👏🏽👏🏽🥰😍😘😘 princesita y Príncipe❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @missjanira Kenai🥰», terminaba dedicándole.

¡Enhorabuena pareja!