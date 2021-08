La tienda de ropa de Olga Moreno peligra si continúa el feo acoso de los fans de Rocío Carrasco, que se han empeñado en boicotearla y obligarla a cerrar. Esta es la estratagema de sus fieles para hundir a la esposa de Antonio David Flores

Los fans de Rocío Carrasco quieren hundir a Olga Moreno. El duro testimonio de Rocío en su serie documental denunciando lo que su exmarido, Antonio David Flores, le hizo supuestamente a lo largo de su vida en común ha dado un desagradable giro de los acontecimientos. Lejos de culpabilizar o señalar al ex guardia civil de lo que su ex le acusa, los que acabaron convencidos de que Rociito no mentía han decidido hacer pagar a Olga Moreno la deuda mediática, pero olvidando al que fuese colaborador de ‘Sálvame’ de su parte de responsabilidad. Un gesto con un tufo algo machista, pues lo que se suponía una ruptura matrimonial que se complicó se ha convertido, sin más, en una guerra entre dos mujeres.

Eso sí, parece ser que los que batallan no son ellas, ya no, ahora son sus fans quienes piden justicia y la parte que defiende a Rocío Carrasco ha encontrado el punto débil de Olga Moreno: su tienda de ropa ‘Olga Moreno Olé & Amén’, a la que han atacado y boicoteado con la única intención de verla echar el cierre. Y lo hacen después de comprobar cómo la mujer de Antonio David Flores anunciaba con especial ilusión hace tan solo una semana que regresaba a su trabajo tras su triunfo en ‘Supervivientes’, a preparar una nueva colección de ropa, lo que le alejaba del foco mediático y de los platós de televisión. Ni tan siquiera esta retirada ha sido entendida por los fieles de Rocío Carrasco como una vía de perpetuar la verdad de su defendida en la opinión pública. Quieren hacer pagar a Olga el daño que ha sentido Rocío estos 25 años y por eso han orquestado un boicot a su tienda con la firme intención de que cierre y hundirla económicamente. O simplemente de hacer daño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olga Moreno Olé & Amén (@oleyamenbyolgamoreno)

Mientras Olga Moreno perfila todos los detalles de su próxima colección de ropa, un movimiento ha surgido en las redes sociales para frenar el estreno, hacer cerrar su tienda y asegurarse de que su futuro en el sector empresarial sea un fracaso por siempre. Lo hacen a través de un llamamiento popular a todas las fans de Rocío Carrasco o aquellas personas que se han sentido identificadas con su testimonio para que dejen falsas reseñas en Google sobre su negocio de ropa. Para ello, tal y como señalan desde ‘La Razón’, estas defensoras de Rocío Carrasco puntúan de manera nefasta y llenando su espacio de mensajes que apuntan más al conflicto de su marido con su exmujer, que a lo referente a la ropa que vende Olga en su tienda, que es precisamente lo único que interesa en dicho espacio de Google, consultado por futuribles clientes.

Así, se han podido leer entre los comentarios que valoran la tienda de Olga Moreno y lo que en ella se vende mensajes como este: “La ropa no era nada del otro mundo y además traía piojos. Nada más ponérmela me hizo un efecto rarísimo. Empecé a normalizar y a apoyar la violencia de género y el machismo”. Tristemente no es el único mensaje que apunta a la misma dirección y que ha hecho que la valoración de su negocio haya perdido estrellas por culpa de las defensoras a ultranza de Rociito. “Mira que si voy a la tienda e intenta robarme a mis hijos”, dice otro de los mensajes que ha sido expuesto en las redes sociales para tratar de frenar este injusto boicot contra Olga y su negocio. Leamos algunos más: