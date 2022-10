Los explosivos audios de Paola Olmedo, la nuera de Carmen Borrego han levantado ampollas dentro del clan Campos. Tal y como ha confirmado SEMANA, las críticas de la mujer de José María Almoguera que se han dado a conocer en ‘Sálvame‘ han caído como un jarro de agua fría en la familia. No es para menos: en ellos, la joven hace un exhaustivo repaso al marido de la colaboradora, a Terelu y Alejandra Rubio. Y, salvando a José Carnos Bernal, no los deja en muy buen lugar. Considera a Terelu una «estirada» y a su hija, una «bocazas» y una chica «tontísima»; incluso deja caer que le habría sido infiel a su pareja. Ante estas declaraciones, la hija mayor de María Teresa Campos ha emitido un veredicto: «Me manifiesto públicamente a favor de mi hermana Carmen. Sé cómo es mi hermana Carmen como madre. Y ha lamentado: «El papel de mi sobrino lo tengo en la boca del estómago, y por supuesto a mi hija». Asegura que Paola «no conoce» a Alejandra y no tiene potestad para hablar de ella.

Terelu no oculta que le han sentado mal las palabras de Paola Olmedo. Pero entiende que son gajes del oficio y que se trata de un error garrafal propio de alguien que no tiene experiencia en los medios de comunicación. «Tengo un trabajo público e intento tener la imagen más agradable posible, pero mi única preocupación es estar viva. Yo sigo en tratamiento, que nadie lo olvide. Llevo 10 años en tratamiento del cáncer», dice sobre los comentarios de Paola sobre sus kilos de más. «¿Que debo hacer deporte? En eso tiene razón. Lo que me ha molestado y sé que ella me entiende perfectamente es lo que ha dicho de mi hija. Me ha molestado como madre porque no conoce a mi hija».

«Como madre me molestan estas calificaciones a Alejandra», reconoce Terelu

«Yo puedo responder como madre, pero la que tiene que responder es Alejandra. Como madre me molestan estas calificaciones a Alejandra, a la que no conoce de nada… Mi hija no ha vendido a nadie. Que diga que es tontísima, lo único que puedo hacer es descojonarme. Al final es una soberana chorrada. Me molesta que diga que Alejandra es capaz de vender a alguien», añadía.

«No conozco a Paola», ha insistido la malagueña. «Hay cosas que se te escapan a entender… Hay mucho de desconocimiento. Nosotras trabajamos en televisión desde hace mucho tiempo. Llevamos trabajando en este medio más de 30 años. Este error lo hubiera cometido hace 30 años, pero ahora no».

«Mi hermana ha sido una madre abnegada»

«Si hay una madre que está pendiente de sus hijos es mi hermana. Si alguien no sabe valorarlo, que lo sepa», ha insistido Terelu. «Mi hermana no merece ningún comentario de ese tipo porque sé cómo es mi hermana Carmen como madre. Mi hermana ha sido una madre abnegada, yo no he sido una madre abnegada porque yo he querido también vivir mi vida. Mi hermana para salir una noche o se ha quedado mi madre o me he quedado yo. Anoche estaba en casa con mi amiga Paloma y tengo que reconocer que soy una madre diferente, más libre, con algún punto de egoísmo hacia mi libertad y hacia mi persona. He podido tener diferencias a lo largo de mi vida con mi hermana, pero hay algo que tengo claro y es indiscutible: el compromiso con sus hijos y a las parejas de sus hijos».