Terelu Campos ha tenido que ver un vídeo en ‘Lemon Tea’ en el que hablan de la supuesta pelea entre su hija, Alejandra Rubio, y su novio, Carlos, en una tienda de muebles. Aunque ya lo ha aclarado la joven, su madre ha querido ahora romper su silencio sobre quién es y cómo es el responsable de la felicidad de su hija. Terelu ha querido dejar claro, en primer lugar, que muchas parejas tienen opiniones diferentes cuando se eligen muebles para una casa.

La hija de María Teresa Campos ha preferido no darle importancia al tema y ha dado su opinión: «Yo creo que no hay más, se llevan muy bien, hacen muchas cosas juntos», ha declarado. No ha dudado en confirmar que tiene mejor sintonía con él que con otras parejas que ha tenido Alejandra Rubio: «Es que además hacen muchas cosas juntos».

La presentadora de ‘Sálvame Lemon Tea’ ha confirmado que la pareja se muda un «poco más lejos» de su casa de lo que viven ahora, lo que no le hace mucha gracias: «Pero me aguanto evidentemente. A lo mejor salgo ganando, porque los tengo cenando en casa una noche sí y otra también».

Terelu Campos no puede estar más tranquila con el chico de su hija. Sobre la relación de los jóvenes, ha querido añadir: «Se llevan muy bien, Carlos es una bellísima persona, es un niño de una familia cómoda de Málaga. Está haciendo un esfuerzo con el trabajo que está haciendo, es ingrato. Se me encoge un poco el cuerpo».

Terelu Campos habla de lo bien que se llevan su hija y Carlos

De esta forma, desmienten que la pareja esté atravesando una crisis. Mucho se ha hablado estos días de la supuesta discusión que tuvieron mientras visitaban una tienda de muebles. Alejandra habría alzado la voz a su novio al ver la pasividad con la que él reaccionaba ante sus consultas del sofá elegido para su futura casa, a la que no queda mucho para que se muden. Sin embargo, ella ha aclarado que los muebles ya estaban elegidos, que tan solo fueron a recogerlos.

Alejandra Rubio ha dejado claro que no hubo tal discusión y que no entiende cómo pudo leer sus labios el testigo, ya que tanto ella como Carlos llevaban mascarillas, obligatorias en los lugares públicos de nuestro país. Asimismo, la hija de Terelu Campos reconoce que cuando han visto el testimonio, ambos han reaccionado con mucho sentido del humor: «Lo hemos visto y nos hemos reído. No le hemos dado mayor importancia». De esta forma, desmiente que estén mal, dejando claro que están deseando empezar esa nueva etapa juntos, en una casa nueva, más lejos de su madre.

