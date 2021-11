Están siendo unos días especialmente difíciles para María Teresa Campos. Emocionada, la veterana comunicadora le ha dicho adiós a su casa familiar que había construido gracias a su esfuerzo. La que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ inicia una nueva etapa de su vida en un ático de 250 metros en Aravaca para estar así más cerca de su hija mayor. A lo largo de esta semana, Carmen Borrego dejaba entrever la poca implicación que estaba teniendo su hermana en la mudanza de su madre. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Este fin de semana, Terelu Campos se ha dejado ver acompañando a María Teresa Campos para ayudarle a instalarse en su nuevo hogar. Tal y como se aprecia en el vídeo, la colaboradora de ‘Viva la vida’ llegaba en el mismo coche junto a la veterana comunicadora y Gustavo para así ayudar a la periodista a adaptarse a su nuevo ático. Fue el pasado lunes cuando Carmen Borrego dejó entrever que era ella, junto a su marido, quien se estaba ocupando de ayudar a su madre con la mudanza. Sin embargo, días más tardes, la colaboradora de ‘Sálvame’ reculaba e insistía en que su hermana también estaba ayudando a María Teresa Campos a instalarse en su nuevo hogar.

Con esta mudanza, María Teresa Campos cierra una etapa y se muestra feliz por vivir ahora más cerca de su hija mayor. En concreto, la veterana presentadora insistía en que lo lógico era que se fuera a vivir a un piso más pequeño puesto que su antigua casa se le quedaba grande. «No me puedo quejar viendo todas las cosas que se ven. Estoy bien, tengo salud, tengo mis achaques lógicos sabes que tengo yo artrosis en el cuello pero por lo demás con las cosas que hay no me puedo quejar», decía la abuela de Alejandra Rubio en su adiós a su mansión. Esta va a permanecer siempre en su recuerdo, pero todo el Clan coincide en que en la vida hay que avanzar y así van a hacer. «El recuerdo siempre va a quedar«, resaltaba Carmen Borrego.

María Teresa Campos aprovecha la ocasión para mostrar su deseo de volver a trabajar

Antes de instalarse en su nueva casa, María Teresa Campos dejaba atrás su antiguo hogar y expresaba su deseo de volver pronto a trabajar: «Soy una persona que he hecho televisión y radio toda la vida pues que a lo mejor se les ha olvidado… que lo recuerden». Hace unos meses, con motivo de su cumpleaños, la veterana comunicadora, en una conversación con Jorge Javier Vázquez, no dudaba en pedirle a los directivos de Mediaset poder seguir trabajando en la que ha sido su casa durante tanto años.