«Si Edmundo Arrocet deja a mi madre de mentirosa y a mí, llega el momento de defenderme», ha asegurado muy molesta.

La participación de Edmundo ‘Bigote’ Arrocet en el nuevo reality de Mediaset, ‘Secret Story’, está haciendo que la ruptura del humorista con María Teresa Campos continúe más que nunca de actualidad. Ahora, conocemos la versión del chileno, totalmente contrapuesta a la que dio en su día la veterana comunicadora. Terelu Campos se ha pronunciado al respecto, visiblemente molesta, y no ha dudado en cargar contra este.

«Si Edmundo Arrocet deja a mi madre de mentirosa y a mí, llega el momento de defenderme. Ahora ya no me callo. Él ha hecho alimentar esto. A lo mejor lo inteligente por mi parte sería seguir otra postura, pero está por medio mi madre. Yo por mi madre subo al Himalaya de rodillas. Si hubiera estado yo sola me trae sin cuidado, pero que me deje de mentirosa, no», ha afirmado la colaboradora desde Ibiza en conexión en directo con el programa ‘Viva la vida’. Cabe recordar que Edmundo aseguró en ‘Secret Story’ que sí se había despedido de María Teresa tras su ruptura y que Terelu era conocedora de todo.

«Tengo mensajes en los que él reconoce que quiere terminar la relación y que necesita unos días para hablar con Teresita. Nunca ocurrió eso», ha recalcado Terelu. Añadía que tiene las pruebas en distintas conversaciones de WhatsApp guardadas en su móvil. Ha recordado que fue ella quien le «rogó» al humorista que no desapareciese de la vida de su madre tras casi seis años juntos sin decir absolutamente nada.

«Hay personas que distorsionan la realidad, a lo mejor no voluntariamente, pero lo hacen», ha afirmado muy tajante. «¿De qué va a hablar? Si vuelve a España lo lógico es que hable de la ruptura con Teresa porque él se marchó corriendo. Él gobierna su vida y yo no tengo nada que decir. A mí me hubiera gustado que se hubiera quedado callado, pero no tengo ningún miedo. No existe solo un mensaje, hay muchos mensajes».

La hija de María Teresa Campos no ha dudado en leer una parte de un mensaje que le mandó a Edmundo en 2019 donde le pedía que no terminase de aquella la forma la relación que mantenía con su madre. «Hay personas que se creen sus propias mentiras», señalaba molesta al tener que volver a recordar un asunto que para su progenitora fue doloroso. Asimismo, ha recalcado que había pedido a muchas personas que le ayudasen con toda esta controversia. «También he pedido a la cadena que, por favor, cuide a Teresa en este aspecto. Ellos han estado de acuerdo, para quien le interese esta información».

El tema de los coches

Terelu ha subrayado que no teme lo que pueda revelar durante su participación en el concurso: «Cuando me enteré que Edmundo entraba en el reality, yo dije que estaba muy tranquila. Sigo estando igual de tranquila». También ha explicado el tema de los vehículos del chileno que permanecían en la casa de María Teresa: «Antes de que Edmundo entre en la casa, le escribo y llamo a su representante, para decirle la situación de los coches y él me dice que todo ‘perfecto'». Terelu añadía que no había pronunciado en ningún momento la palabra desguace.