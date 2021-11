Terelu Campos no pasa por uno de sus mejores momentos. En medio de polémicas familiares, la colaboradora de ‘Viva la vida’ suma una nueva preocupación. Y nada tiene que ver con problemas en relación a malestares con su hermana, Carmen Borrego, sino por culpa de la salud. Y es que tiene una lesión en la rodilla que le ha obligado a acudir a urgencias.

Para acudir al hospital ha necesitado la ayuda de un amigo, que le ayudaba a entrar en el centro médico. Terelu tenía que apoyar su mano derecha en el brazo de su acompañante, ya que le resultaba muy incómodo andar por el problema en su rodilla. Ya lleva tiempo acarreando problemas con la articulación, que se le inflama y le obliga cada vez que le ocurre a acudir al hospital.

Una vez que entró en urgencias, Terelu tuvo que ser atendida para ver qué nuevo problema le impide andar con normalidad. Lo más seguro es que tuvieran que hacerle una radiografía para descubrir la alteración que le obligaba a cojear al andar. Su cara lo dice todo en las fotos que podemos ver a continuación.

Terelu tuvo que acudir a urgencias por un problema en su rodilla

Ella ha preferido no pronunciarse al respecto. No lo ha hecho ni a través de un medio de comunicación ni tampoco a través de sus redes sociales. Este problema lo lleva acarreando ya desde hace un tiempo y le hace estar desaparecida por el dolor que le provoca. Terelu no podía andar y tampoco le ayudaban los botines de tacón que llevó para ir al hospital.

Esta lesión de rodilla no es lo único que ha llevado a Terelu Campos al hospital en los últimos días. Y es que la colaboradora de televisión necesitó hace unos días volver al centro médico para una revisión médica: se tuvo que someter a una resonancia mamaria, debido a que este miércoles tiene cita con el oncólogo, pero parece estar todo bien, tal y como ella misma confesó.

Nervios por una nueva revisión médica

«Llevaba como diez días muy incómoda, cuando me toca la revisión me pongo así». Asimismo recordaba en su programa que prescinde de la compañía familiar cuando tiene que acudir a este tipo de revisiones: «No dejo a nadie que me acompañe». Siempre cuenta con la presencia de una persona muy especial que le da gran seguridad. «Solo voy con mi doctora que es una santa. Es una amiga a la que amo y se mete conmigo en la resonancia porque sino sabe que soy incapaz de hacerlo y me da la mano. Yo sé que ella está ahí y para mí es importante».

Terelu contaba además cómo afronta las revisiones. «Tenía que acostarme pronto, intentar dormir y estar relajada. Me tengo que medicar para meterme en la resonancia porque no soy capaz debido a mi claustrofobia», contaba. Ante la evidente preocupación de Emma García de si todo había salido de forma correcta, la hija de María Teresa Campos confirmaba que sí. «Está todo bien, gracias a Dios».