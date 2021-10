El pasado miércoles Kiko Hernández regresaba a ‘Sálvame’ tras varias semanas de ausencia y le dedicaba unas duras palabras a Terelu Campos. Ambos se encontraban en el último adiós de su amiga Begoña Sierra y el colaborador del programa de La Fábrica de la Tele no dudaba en hacer pública su repulsa a que la hija de María Teresa Campos estuviera allí debido a que, según él, no mantenía ninguna relación con la fallecida. Unas duras palabras que han sido criticadas por los colaboradores de ‘Viva la vida’ y que ha provocado que la madre de Alejandra Rubio se viniera abajo y acabara derrumbándose.

«Qué falsedad y qué horror. Si vierais el mal cuerpo que se me quedó a mí… Yo estaba en primera fila con la familia, ella estaría en el fondo porque como le gusa mucho salir a la playa», atacaba Kiko Hernández el pasado miércoles y aseguraba que no entendía el motivo por el que Terelu había acudido al funeral porque Begoña no se llevaba bien con la hija de María Teresa Campos por algunos feos que le habían hecho. Después de escuchar estas sangrantes palabras, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha preferido mantenerse en silencio y no pronunciarse sobre lo que había escuchado.

Sin embargo, su semblante serio y cabizbajo provocaba que su lenguaje corporal hablase por sí solo. Después de escuchar como el resto de colaboradores salían a defenderla, Terelu Campos se venía abajo y, entre lágrimas, encontraba el consuelo en Emma García, quien corría a mostrarle su apoyo. «A mí no me une ninguna amistad con Terelu pero tengo que decir que yo estuve en el funeral y vi cómo el marido de Begoña se fundía en un abrazo con Terelu», defendía también Pilar Vidal.

«Qué desagradable, es ruin«, se podía escuchar decir a Emma García, quien intentaba dar la cara por su compañera. La presentadora sacaba a relucir la generosidad que estaba teniendo Terelu Campos al guardar silencio y no hacer público un mensaje de agradecimiento que le había hecho llegar la familia de Begoña. Más tarde, después de ver como su hermana no paraba los pies a Kiko Hernández después de su ensañamiento y observaba como se abrazaban tras las cámaras, la hija de María Teresa Campos, con los ojos vidriosos, rompía su silencio y le mandaba un mensaje al programa de Telecinco. «Quiero mandar un beso a Carlota, Belén, Gema y a otros muchos compañeros… Jamás querría yo nada malo para mi hermana, jamás… En mi vida», declaraba.

Terelu Campos da su opinión sobre la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno

Un día después de que Antonio David Flores saliera a la palestra para confirmar su separación de Olga Moreno y acusara a ‘Sálvame’ de haber roto su matrimonio, Terelu Campos no ha podido evitar quedarse callada y ha asegurado que el exguardia civil era el único culpable de la situación. «Responsabiliza a todos menos a él. Responsabiliza a todos de lo que ha ocurrido en su familia. ¿Soy responsable de que en el hipotético caso de que lo haya hecho se haya ido con otras personas? ¿Somos responsables algunos? ¿Es responsable su mujer? El responsable es el que haga un acto que no es responsable para la unidad«, sentenciaba la hija de María Teresa Campos.