Al Bano ha regresado al ‘Deluxe‘ con el objetivo de hacer frente a las polémicas declaraciones de Patricia Donoso sobre su supuesto idilio. Después de hablar largo y tendido sobre Lydia Lozano y volver a poner de actualidad los fantasmas del pasado, el italiano y la abogada han protagonizado un encontronazo a través de una conexión telefónica.

Al Bano ha negado conocer a Patricia Donoso, aunque ella ha insistido en que ambos se conocieron en el estado de San Siro durante un partido de fútbol. No obstante, la conversación entre ambos, que ha sido breve, ha comenzado a ser tensa desde el primer segundo en el que la abogada ha entrado por teléfono. «Tú que te crees en serio Al Bano, ¿que te tengo miedo? ¿Qué te pasa, que vas chulito por la vida?«, aseguraba la colaboradora de televisión. Además, le ha echado en cara que se sentara en un programa del que lleva años renegando y le ha sacado a relucir su comentada actuación al principio del espacio.

«Me acuerdo que nunca he estado con esta mujer, no la conozco. ¿Dónde está?», insistía Al Bano y le advertía con ponerle una querella. Ante esto, Patricia Donoso desvelaba que no le había llegado ninguna denuncia y volvía a hacer hincapié en que todo lo que había dicho sobre su idilio era verdad. «Te voy a regalar una denuncia porque la estás pidiendo«, respondía el italiano. «Sí, sí. Hazlo tranquilamente, no te preocupes cariño, hazlo», replicaba la abogada.

Al Bano sentencia a Lydia Lozano

Once años después de su última entrevista en el ‘Deluxe’, Al Bano ha regresado al espacio de Telecinco y lo ha hecho sin querer vetar a ninguno de los colaboradores. A pesar de esto, Lydia Lozano ha preferido no acudir a su puesto de trabajo al encontrarse completamente derrumbada por la situación. El cantante ha dejado claro que a día de hoy no tiene nada en contra de la periodista puesto que ya ha pasado página. «El dolor que ha causado ha sido demasiado. El perdón se lo tiene que dar Dios, no yo. He olvidado todo. Tiene las lágrimas como en el mes de marzo la lluvia. Tiene las lágrimas como si fuera una fábrica. Que haga su vida, que se olvide de mi como yo me he olvidado de ella», insistía.

Al Bano también echaba la vista atrás y ha recordado el polémico momento en el que Lydia Lozano afirmó con rotundidad que su hija, Ylenia Carrisi, estaba viva. «Me parece una gran actriz. Lydia solo quería publicidad, está haciendo una película de todo esto. Para mí lo importante es que se olvide de todo este asunto», insistía.