Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez no dejaron de lanzarse pullitas en su reencuentro televisivo, un incómodo momento que fue muy comentado en redes.

Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla vivieron este martes un incómodo a la par que inesperado momento frente a las cámaras. Los dos presentadores se reencontraron en los pasillos de Mediaset después de que el catalán estuviera grabando el último debate de ‘La casa fuerte‘, instante que el conductor de ‘Sábado Deluxe‘ aprovechó para hacer dos advertencias a rostros conocidos. Una de ellas dirigida a Antonio David Flores, a quien avisó que iba a criticar en su columna semanal tras su ‘traición’ a Canales Rivera, al igual que a Terelu de quien no dio más pistas. Estas palabras provocaron que Paz animara a sus compañeros de programa a endurecer las preguntas que iban a plantear a Jorge Javier en su próxima entrevista el sábado 26 de diciembre: «Échale bemoles a la vida. Te ha puesto fino en la revista, así que aprovecha y cambia la pregunta». Justo en este instante, comenzó una guerra de pullitas que no hicieron si no multiplicar la tensión en cuestión de segundos.

«El día que te toque a ti, Jorge…», dijo Paz. «Lo estoy deseando, porque ese día, contraatacaré», respondió el catalán. «Tú sabes que todo lo que sube, baja, ¿eh?», espetó Paz Padilla. Lejos de amilanarse, Jorge Javier presumió de estar en lo más alto: «Es una cosa muy antigua. Pero yo estoy tan alto ya, que estoy cansado de estar en la soledad de la cima». Unos humos que la humorista consideró que debían desaparecer y así se lo hizo saber ante millones de espectadores: «Cuando vayas subiendo, ve saludando, que serán los mismos que te encontrarás mientras vas bajando». Las redes sociales comenzaron a arder, sin embargo, su ‘desencuentro’ no había hecho nada más que empezar, ya que la sorpresa de Jorge Javier le llevó a tildar este momento de «filosofía barata». «Paz, a ti las fiestas no te sientan muy bien. A mí esa filosofía barata…», apuntó el catalán provocando ciertas carcajadas en plató.

En este momento Paz se quiso justificar y aseguró que no era barata ni mucho menos «tú das caña a Terelu y al otro y yo digo que, algún día, te la darán a ti. No conozco que haya estado arriba eternamente». Aunque Jorge Javier Vázquez dijo hablando de él mismo que él sí, Paz dejó clara su opinión sobre su respuesta: «tú y tu ego«. Tras este cruce de palabras y pareceres, Paz Padilla y él terminaron hablando del día en el que ni la audiencia ni los altos directivos de la cadena les quisieran tener en la pequeña pantalla. «Yo siempre digo, que con la de años que llevamos dando la matraca, lo normal es que nos llamen un día y nos digan: ‘no vengáis más'», declaró Jorge Javier Vázquez. «Tendremos que decir: ‘gracias por habernos aguantado tantos años’. O sea, que tenemos que estar preparados», añadió.

Paz iba más allá, no obstante, su argumento no convenció demasiado ni al propio Jorge Javier ni tampoco al resto de colaboradores. «El problema es que no dirán eso, sino que te darán la patada», relató Paz. «Yo estoy hablando de filosofía de vida, no estoy hablando de ti», explicó la cómica, mientras Jorge Javier insistía en que su filosofía no era de libros baratos, sino «de pensamientos más profundos». ¿Ha comenzado una guerra imparable entre ellos?