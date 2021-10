La hermana de la Reina Letizia celebra su cumpleaños más especial retirada de la vida pública y centrada en el cuidado de su segunda hija, a la que lleva a todas partes.

Telma Ortiz celebra uno de sus cumpleaños más especiales. Este lunes 25 de octubre cumple 48 años y lo hace después de haberse convertido en madre por segunda vez, fruto de su relación con Robert Gavin. Su hija nació el pasado mes de agosto y desde ese día ha optado por mantenerse encerrada en casa, donde disfruta de los ratitos con su bebé, que ha cumplido hace apenas unos días sus primeros dos meses de vida.

Lo único que hemos podido ver estos meses es alguna salida de Telma en compañía de su segunda hija. Unas imágenes que ha mostrado SEMANA en exclusiva. Junto a ella estaba su madre, Paloma Rocasolano, que no puede estar más feliz de tener una nueva nieta. Para Telma la ayuda de su madre está siendo fundamental en estos momentos. Con ella no deja de hacer planes. Es la única que le hace abandonar su domicilio.

De hecho, madre e hija han demostrado recientemente la preocupación que tienen por la imagen en uno de sus últimos planes. Telma y su madre no dudaron en prepararse de cara al cumpleaños de la primera de ellas y acudieron juntas a una tienda de cosméticos en Madrid. Allí se dejaron ver muy preocupadas por su rostro y no dudaron en probar algunos productos, con la ayuda de los trabajadores del local.

Telma Ortiz celebra su cumpleaños más especial, al lado de su hija

Este día lo celebrará no solo en compañía de su hija pequeña, también de su hija mayor, Amanda, de trece años, fruto de su relación con el abogado Enrique Martín Llop. También será un día para estar junto a su pareja, el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, que también ha optado por la discreción. Eso sí, lo hemos visto ya en alguna ocasión en actos oficiales de la Casa Real como en los Premios Princesa de Asturias de 2019, celebrados en Oviedo, que este año se han celebrado precisamente este pasado fin de semana.

Pero este cumpleaños está también lleno de motivos un poco más tristes. Y es que es el primero que Telma Ortiz celebra sin la compañía de su abuela, Menchu Álvarez del Valle, a la que precisamente abrazaba con ternura en los premios en el teatro Campoamor hace dos años. Este año no podrá hacer lo mismo, pero seguramente la recuerde con cariño en esta fecha tan señalada.

Un año que la convertía en polémica

De lo que no se acordará Telma en el día de su cumpleaños es de la polémica en la que se vio envuelta cuando la expareja de Robert Gavin Bonnar, Sharon Corr, que sacó una canción en la que cargaba con dureza contra la hermana de Letizia. Aunque no se había querido pronunciar al respecto sobre la traición que sintió por su ruptura sentimental, optaba por la venganza. «Dejadme poneros en situación… Estoy sentada en un avión parado en la zona de embarque del aeropuerto de Madrid, destino Montreux con escala en Ginebra. Hay una amenazante tormenta. Truenos y relámpagos. No podemos despegar. Espero sentada en mi asiento. Estoy rota», empezaba diciendo sobre el día más duro de su vida. Por supuesto, Telma optó por obviarlo y no pronunciarse al respecto.