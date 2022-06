Tras varios meses de espera, ‘En el nombre de Rocío’ ha visto la luz. La segunda temporada de la serie documental de Rocío Carrasco, emitida en exclusiva en Mitele Plus, trae consigo la aparición pública de varios miembros de la familia no mediática de Rocío Jurado, así como algunos de sus amigos. Entre los testimonios, encontramos el de María Teresa Campos. Meses después de haber lanzado una súplica a la cadena para volver a estar en la pequeña pantalla, la veterana comunicadora ve cumplido su sueño de volver a colarse en el hogar de los españoles.

Hace justo un año, coincidiendo con su cumpleaños, María Teresa Campos reconocía que el mejor regalo que le podían hacer era el hecho de volver a trabajar en su casa, Telecinco. Una petición que llegaba días después de que cancelaran ‘La Campos Móvil’. Aunque ha tardado en cumplirse, la cadena ha hecho realidad el sueño de la matriarca del clan Campos y ha querido contar con ella en la segunda temporada del documental de Rocío Carrasco.

Por unos minutos, María Teresa Campos vuelve al trabajo, a estar delante de la cámara y colarse en los hogares españoles. Eso sí, a través de Mitele Plus. Una alegría para la comunicadora y para la hija de su gran amiga, Rocío Jurado. Cabe recordar que fue la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego quien empujó a Rocío Carrasco a contar su historia y romper su silencio. «Es que yo he vivido todo lo de Rocío. Un día de Reyes le dije: ‘Rocío, te voy a pedir un favor. Yo estoy ya muy mayor y cualquier día me voy… y yo no quiero morirme y que la gente crea que has sido una mala madre«, contó la malagueña.

La relación entre María Teresa Campos y Rocío Jurado

A lo largo de los últimos meses, e incluso años, se ha puesto en tela de juicio la amistad que guardaban Rocío Jurado y María Teresa Campos. De hecho, varios miembros de la familia mediática de Rocío Carrasco han arremetido contra las Campos y han cuestionado la veracidad de la buena relación entre ellas y la cantante. Ahora, en plena emisión de ‘En el nombre de Rocío’, la veterana comunicado ha acabado con todas las habladurías y ha hablado largo y tendido de la figura de la artista.

«Cada vez se habla más de la voz de ella, porque ella tenía una voz inigualable. Hay cosas que un artista como Rocío se le ocurre hacer. Y eso se queda ahí, marcado para toda la vida, como el día que ella salió con la sábana blanca«, recuerda la veterana periodista en el documental. La amistad entre la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego y Rocío Jurado surgió en los años 80, cuando la andaluza era la reina de las mañanas en televisión. Entonces era habitual que esta la invitara a su programa para hacerle entrevistas. Su vínculo era tan fuerte que, años más tarde, la comunicadora contrataría a Carrasco como colaboradora habitual de sus espacios en la pequeña pantalla.