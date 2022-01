Tamara Gorro ha comenzado el año con un vídeo que jamás esperaba que haría. La influencer ha confirmado que ella y Ezequiel Garay han roto su matrimonio, aunque parece que deja abierta una puerta a la reconciliación. «Nunca pensé que tendría que dar este mensaje. Quiero dejar claro que es una separación pero no un divorcio«, ha dicho ella misma en un vídeo publicado en sus redes sociales. Aunque en sus respectivos perfiles presumían de amor, finalmente la pareja ha tomado la decisión de tomar caminos por separado. Con dos hijos en común y tras mucho meditarlo, ella y el futbolista se separan: «Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio. Nos vamos a separar (…) Consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y nuestros hijos. Queremos parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar«, ha añadido.

Vídeo: Redes sociales

La empresaria ha dejado claro que nunca han sido un matrimonio perfecto y que desde hace tiempo atraviesan un bache, por lo que tienen que darse un tiempo para saber si pueden retomar su relación. «Hay amor y preferimos tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos». Su historia de amor comenzó hace doce años y, aunque no siempre pasaron por buenos momentos, siempre conseguían saltar cada escollo que encontraban en su vida: «Hemos formado una familia admirable, al menos para mí. Hablo con dolor porque hay amor. Digo esto ahora porque la decisión está tomada. Quiero adelantarme a posibles rumores. Nosotros estamos viviendo juntos, seguimos viviendo juntos desde hace meses sin estar como pareja (…) Compartimos todos los momentos y hay muy buena relación, pero evidentemente se van a empezar a dar pasos. Nos vamos a separar, eso implica que él y yo estemos en diferentes casas y yo no quiero alimentar el hay o no crisis«, ha dicho Tamara completamente rota.

La empresaria ha revelado que no ha sucedido nada y que únicamente necesitan aire como pareja. Deben reflexionar y tomar distancia para saber si pueden ser de nuevo pareja o si por el contrario se separan para siempre, aunque mientras tanto continuarán viéndose y compartiendo tiempo en familia. Fue hace tan solo unos días cuando ellos viajaron junto a sus hijos a Laponia, un viaje que no comenzó de la mejor manera, pero del que guardan un excelente recuerdo. «Tenemos 35 años y tenemos toda la vida por delante. Ezequiel siempre me tendrá a su lado volvamos a estar juntos o si esto es indefinido. Le quiero y le amo, por eso tomamos esta decisión. Es la más acertada (…) Hay dolor, intentaré reír, motivarme. Quiero dar normalidad a todo esto», asegura.

Tamara insiste en que está «floja» y que en la actualidad «pasa por un momento muy jodido», por lo que pide precaución y apoyo a su familia virtual antes de saber qué será de futuro como pareja. «Necesito una pausa para luego coger carrerilla», dice Tamara a sus casi dos millones de seguidores. Minutos después de compartir esta noticia tan desoladora para ella, sus followers se han volcado con la empresaria. Desde Chenoa, que le manda mucho amor a través de emojis, a Tania Llasera que le dice «ánimo valientes» o bien otros muchos anónimos que están seguros de que lo que decidan será lo mejor para los dos.

Fue hace algún tiempo cuando Tamara Gorro desveló que sufría una depresión por la que se alejó de las redes sociales. A pesar de que esta situación no fue el motivo por el que atravesó este problema de salud, sí que ha tenido que ver en el proceso que está atravesando.