Un duro golpe para Tamara Gorro. La ‘influencer’ ha compartido con sus seguidores una de las peores noticias que jamás imaginó tener que dar. Ha muerto su princesa, se trata de la hija de unos amigos a la que consideraba como su sobrina. «Te has ido mi vida, te has ido para siempre», ha escrito en su perfil de Instagram.

La mujer de Ezequiel Garay le ha querido dedicar un emotivo ‘post’ donde recuerda que era la «niña de la eterna sonrisa…». También que los últimos cinco años habían sido muy especiales en los que se habían convertido en inseparables. Tamara Gorro siempre estuvo a su lado durante su dura y larga enfermedad. «Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor…».

La carta de Tamara Gorro

Junto a una imagen donde posa con la niña, la ‘influencer’ ha escrito una preciosa misiva donde destaca que su princesa enseñó «al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa. Eres un ejemplo de admiración. Mi princesa, no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuánto me has ayudado, enseñado y motivado». También explica que hasta la despedida fue «especial y única».

Por último, reconoce que le invade la tristeza. «Tengo el corazón roto, yo no quería este final y sé que tú tampoco, quedaban muchas cosas por hacer juntas. Pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será». El mensaje termina con estas desgarradoras palabras: «Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz. Te voy a tener presente cada día de mi vida. Lo siento en el alma por no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento. TE AMO Y JAMÁS TE OLVIDARÉ. Tu tía Tamara».

El perfil de Tamara Gorro en redes se ha convertido en un improvisado muro de condolencias. Ha recibido un sinfín de mensajes, entre ellos, los de muchos rostros conocidos. «Qué injusta la vida por Dios! 💔 Un abrazo enorme a toda la familia!», ha escrito Irene Rosales. «Qué pena más grande por favor! Solo os mando mucho amor y cariño a toda la familia», ha añadido Noemí Salazar. Mientras que el ‘influencer’ Tomás Páramo también se ha mostrado desolado. «La niña de la sonrisa eterna, ¡siempre brillará en tu corazón! Un abrazo enorme a toda la familia 💙 ¡Vuela alto reina!». Han sido cinco años de lucha en los que Tamara Gorro ha permanecido junto a la pequeña y ha hecho partícipes a sus seguidores de cómo evolucionaba su princesa. Durante este tiempo la ‘influencer’ ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones sufriendo los altibajos de la niña en su enfermedad. Finalmente, nos ha dado la peor de las noticias. Descanse en paz.