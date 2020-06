No son tiempos fáciles para Tamara Gorro y su familia. Este domingo, su pareja, Ezequiel Garay, emitió un comunicado en el que denunciaba al equipo donde jugaba, el Valencia C.F, y hablaba de la complicada situación que tenía. El futbolista quiso leer un comunicado a través de su cuenta de Instagram para explicar a todos sus seguidores los motivos por los que todavía no había renovado contrato con el Valencia y acusaba de mentir al mismo. Un comunicado al que ya se pronunció la propia Tamara en la misma publicación, mandando un mensaje de ánimo y apoyo a su pareja: «Me parte el corazón verte así. Pero por suerte como bien dices, el camino se demuestra andando y el tuyo está más que demostrado. Eres una persona excelente. SIEMPRE CONTIGO», escribía su mujer.

Tamara Gorro ha reaparecido tras el comunicado de su pareja

Un día después, Tamara Gorro ha querido explicar a su familia virtual, que es así como llama a sus seguidores, cómo se encuentra al respecto: «Buenos días familia virtual. Verás soy de las personas que piensa que muchas veces a tu familia no hace falta pedirle perdón. Sobre todo cuando no hay un acto de mala fe, que lo respalde. En este caso no creo que sea así porque mi familia, vosotros, me conocéis perfectamente y sabéis que cuando desaparezco, por llamarlo de alguna manera, es que algo sucede y algo no va bien», ha comenzado explicando. Y es que Tamara es muy activa en las redes sociales, pues cuando lleva varios días sin publicar contenido, es que, como ella mismo ha dicho, algo pasa.

«Ya sabéis el motivo. Aún así os pido perdón porque he desaparecido totalmente pero es completamente comprensible. No voy a negar que son momentos difíciles, que son momentos complicados, dolorosos... No sé como llamarlos. Pero esto hay que tomarlo como experiencia, como aprendizaje, como una nueva etapa… y dar gracias que hay salud. Que hay continuar, ya está», ha seguido diciendo a través de una serie de Stories un su perfil de Instagram, en la que se veía visiblemente afectada por lo que estaba ocurriendo en su familia, que se ha visto afectada también por el coronavirus.