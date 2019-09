10 Un trámite muy complicado

El primero en saberlo fue Albert Rivera, a quien se lo confesó en el programa que tuvo para MTMAD, ‘Un like para…’. “Te voy a contar una cosa que no se sabe. Mi marido y yo estamos en proceso de adopción… En África, China, en Argentina. Me da igual. Pero, ¿por qué no puedo hacerlo aquí?”, dijo al político, pidiéndole una explicación por los larguísimos tiempos de espera.