Tamara Falcó está dispuesta a tirar de su propia manta y adentrarnos en los capítulos más desconocidos de su vida, así como en su frenética rutina que le lleva a recorrer mundo persiguiendo sus pasiones. Un periplo que quedará plasmado en su nueva serie documental para Netflix, ‘Tamara Falcó: La marquesa’, que verá la luz el próximo 4 de agosto y que se ha visto empañado por la obligación de la protagonista a tener que hacer un alto en su camino para pasar por quirófano y tratar una lesión de la que ella misma no tenía constancia.

Vídeo: Netflix

La hija de Isabel Preysler tendrá que ser operada antes del estreno de su serie para Netflix, tal y como ella misma ha confesado en una entrevista concedida al diario ‘El Mundo’. El problema que sufre Tamara Falcó se localiza en el hombro, aunque no sabe a ciencia cierta qué le ha podido provocar una lesión de tal magnitud que tan solo puede encontrar alivio tras ponerse en manos de un cirujano profesional. “Piensan que he tenido un accidente, pero no saben cuándo”, asegura la marquesa de Griñón, que ella tampoco sabe fijar en el tiempo en qué momento se ha lesionado el hombro, por lo que tampoco ha podido ofrecer más detalles más allá de su operación, la cual no ha querido desvelar para cuándo está fijada, aunque sí que será antes del gran estreno de su serie documental al más puro estilo Georgina Rodríguez.

Tamara Falcó no ha mostrado evidencias públicas de sufrir molestias en el hombro en sus últimas apariciones públicas, pero quizá haya preferido disimular el dolor para no alarmar y preocupar a sus allegados hasta tener un diagnóstico en firme que, por otro lado, parece no haber sido demasiado certero. Sin embargo, parece que no le impide continuar con su vida, que le ha llevado a recorrer mundo en los últimos meses, a triunfar cada vez que se pone frente a las cámaras en actos públicos o marcar tendencia con sus estilismos en las diversas bodas a las que ha acudido en las últimas semanas. Ni rastro de molestias, aunque suele decirse que la profesión va por dentro.

Por el momento, tan solo nos queda esperar a tener nuevas informaciones sobre el estado de salud de Tamara Falcó y sobre su inminente paso por quirófano. Por ahora tan solo sabemos que la lesión la tiene localizada en el hombro y que requiere cirugía para minimizar su impacto en su día a día, pero ni ella misma recuerda qué le ha podido pasar para justificar dicha lesión, por lo que parece que no reviste gravedad alguna.