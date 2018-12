Tamara Falcó habla del affaire de Makoke con Julio Iglesias y del embarazo de Ana Boyer

Tamara Falcó no tiene pelos en la lengua y, una vez más, lo ha demostrado a la hora de enfrentarse de nuevo a las preguntas de los reporteros. En su última aparición pública en la gala de LG Signature Artweek, la hija de Isabel Preysler ha hablado sin reparos sobre el embarazo de su hermana, Ana Boyer, del romance de Makoke con Julio Iglesias o de su futuro profesional que, por sorpresa, podría llevarle a un reality.

Tamara, crea expectación.

Es un poco abrumador, muy agradecida de que os hayáis molestado en venir.

¿Le gustan las nuevas tecnologías?

Lo intento.

¿Qué ve en la tele?

Veo mucho Netflix.



Fin de semana en Saint Tropez.

Me seguís en las redes. Muy silencioso todo, me lo he pasado fenomenal, me he ido con la mejor amiga de mi hermana, como si fuera mi hermana pequeña y nos hemos reído.

Va a ser tía. ¿Cómo lleva el embarazo de su hermana?

Con una ilusión. No me puedo creer que su cuerpo esté cambiando y tenga un bebé dentro. Es precioso.

¿Usted para cuándo? ¿No quiere?

Pues sí. Primero tienes que encontrar a la persona ideal y es que ella ya la tiene.

¿Tenerlo sola?

Ya, pero es muchísimo trabajo, hay que darle de comer cada dos horas y mi hermana ya se lo ha dicho a Fernando.

¿Madre soltera no se lo plantea?

Lo de madre soltera, la verdad que preferiría ser más tradicional.

Antes de ser madre soltera se quiere casar, ¿cuándo?

Primero tengo que encontrar a la persona adecuada. Mi madre ya está muy encaminada.

¿Le estresa que le preguntemos cuándo va a tener novio?

No, yo también me lo pregunto.

¿Qué hombre busca?

Simpático. Con mis parejas era lo principal, que me lo pasara fenomenal con ellos.

Desde que encontró a Dios no tiene pareja.

La verdad que Dios ocupa gran parte de mi tiempo, la verdad que sí. Tienes toda la razón.

¿Qué tiene que tener el futuro padre de sus hijos?

Enamorarme de él y pensar que es el hombre más maravilloso para dar ese salto.

Makoke acaba de confesar que tuvo una relación con su ‘tito’ Julio Iglesias. ¿Sabía algo?

La verdad que no. Creo que es un poco difícil contar la cantidad de personas con las que tío Julio ha estado, como cuenta él, no me extrañaría mucho, pero no me he enterado de las señoras que han estado.

¿Participaría en un reality?

Tuve mi programa de televisión, no tan intenso como GH, pero no lo descarto.

¿Supervivientes?

Es un poco heavy.

Isabel ya tiene los papeles para casarse, ¿cómo lo ve?

Les veo felices, les veo encantados juntos y no sé si tomará esa decisión, pero está encantada porque no ha tenido novio durante tanto tiempo y como esa adolescencia y la está disfrutando.



¿Le diseñaría el vestido de novia a mamá?

Es muy exigente.

¿Clienta complicada?

Sin lugar a dudas.

¿Quiénes se van a juntar en Navidades?

Mi abuela un poquito mayor y viajar a Estados Unidos es mucho tute y nos quedamos aquí con ella, con mis primos, con Ana y Fernando que vendrán.

¿Sabemos el sexo del bebé?

Si lo sabemos no podemos decirlo.

¿Cómo lleva el embarazo?

Por ahora todo muy bien, el primer trimestre más molesto, luego con energía. Mi hermana está ideal.

¿Antojos?

No. Manda mucho a Fernando a por cosas aprovechando.

¿Dará a luz en España?

Creo que a Fernando le toca en Europa, así que lo tendrá por aquí. Aunque vimos la maternidad de Doha y es espectacular.

En su faceta de empresaria, ¿siempre ha obtenido beneficios?

No siempre. Al principio hay que invertir mucho y es complicado, peor es reconfortante ver que alguien se pone tus diseños y te hace sentir bien.

¿Nueva colección?

Ya está lista y está en la web.

Deseo para el 2019.

Que el bebé de Ana salga divinamente.

Pida el padre de sus hijos.

Venga, vale. Claro que sí.

