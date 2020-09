El hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó ha compartido las imágenes más bonitas junto a su sobrino Miguel, con el que ha pasado un ratito tras su estreno en ‘El Hormiguero’.

Tamara Falcó está viviendo una de las mejores etapas de su vida, tanto personal como profesional. Desde que ganara la edición de ‘MasterChef Celebrity’, la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó no ha parado de recibir ofertas de trabajo. De hecho, Tamara está presentando un programa de cocina en TVE en la actualidad, un proyecto que compaginará con sus apariciones en ‘El Hormiguero’ como tertuliana.

Ella misma aseguraba lo ilusionaba que estaba de que contaran con ella para la nueva temporada del exitoso programa. Este nuevo proyecto nos permitirá conocer la faceta más relajada de Tamara Falcó, dando su opinión en las tertulias junto a Nuria Roca y Juan del Val. Cumplirá con sus obligaciones en Antena 3 una vez a la semana, lo que le permitirá también disfrutar de ratitos con su familia.

Y es que para Tamara Falcó su familia es muy importante. A pesar de tener una agenda cada vez más apretada, la colaboradora de televisión siempre encuentra huecos para ellos. De hecho, esto es lo que ha hecho este jueves, cuando ha conseguido pasar un ratito en compañía de su sobrino, Miguel, el hijo que su hermana Ana Boyer tiene fruto de su relación con Fernando Verdasco.

Tamara ha querido dejar constancia del buen momento que ha pasado con el pequeño y ha hecho unas fotos de lo más tiernas. Mientras jugaba con él y su perrito, tía y sobrino han protagonizado unas bonitas imágenes que ahora ella misma ha compartido en sus redes sociales, donde cuenta ya con más de 855.000 seguidores. «Best team ever», el mejor equipo, puntualizaba.

Tamara ha pasado un ratito con su sobrino Miguel

Desde que se declarara el Estado de Alarma en nuestro país por culpa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, Ana Boyer y Fernando Verdasco se desplazaron hasta Madrid. La cancelación de los torneos hizo posible que hicieran un parón en su agenda y pasaron la cuarentena en Madrid, en casa de Isabel Preysler. Esto permitió que la familia de ambos pudieran estar más cerca de ellos y aprovechar de tiempo juntos.

Les ha venido muy bien para disfrutar de planes familiares. Parece que después de varios meses desde que se pusiera fin al Estado de alarma, la familia sigue en Madrid, a la espera de poder coger de nuevo un avión y continuar con la gira que les ha llevado por el mundo durante todos estos años.

Disfrutando de tiempo juntos

La mujer del momento

Tamara es la chica del momento. «Estoy aún que no me lo puedo creer, pero que me hayáis invitado como tertuliana», admitía. La hija de Isabel Preysler no solo se sentará cada semana en la mesa de debate junto a Nuria Roca y Juan del Val en el programa de Pablo Motos. También trabajará como jurado de ‘El Desafío’, el nuevo concurso de Antena 3.