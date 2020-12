Roberto Liaño dice haber estado con Sylvia Pantoja y la define con muy malas palabras. La respuesta de la prima de Pantoja es contundente y muy directa

Roberto Liaño, expareja de Toñi Salazar de ‘Azúcar Moreno’, ha salido a la palestra pública para desvelar que ha mantenido una relación secreta con Sylvia Pantoja, prima y ahora enemiga pública de Isabel Pantoja. Las duras declaraciones de Roberto han puesto entre la espada y la pared a la cantante afincada en México, de la que asegura que “vive de los hombres” y que su residencia en México “no está ilegal, pero por qué, no lo sé”. El polemista deja caer feas acusaciones contra la que dice ser su supuesta exnovia, asegurando que Sylvia Pantoja “mide al hombre, al caballero, en función de la cartera”, acusa sin miedo a posibles reacciones legales por parte de la que un día fue su enamorada, siempre según él.

Sylvia Pantoja tiene una versión bien distinta de la mantenida por el exmarido de Toñi Salazar. Este martes en ‘Sálvame’ ha dejado claro que lo que dice es “mentira” y no duda en decir que “está loco”. No confirma su romance en el pasado, aunque sí deja caer que vivieron un “tonteo por internet”, pero mantiene que “jamás he vivido de un hombre, si se atreve a decir eso este sinvergüenza, que me lo demuestre”, reta a Roberto Liaño, quien presumiblemente deberá demostrar su versión de los hechos ante un juez. Algo muy complicado, al tratarse de una mera opinión sin respaldo probatorio.

Sylvia Pantoja se ha explayado aún más en una improvisada entrevista a pie de calle, en la que no duda en calificar a Roberto Liaño como un “friki”, además de un “mentiroso”. Vea el vídeo que acompaña estas líneas para conocer su opinión sobre el que se vende ahora en los platós de televisión como su expareja para desmontar su declaración pública contra Isabel Pantoja. ¿Tomará acciones legales? Descúbrelo dándole al play al vídeo.