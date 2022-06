Este fin de semana, Malta se convertía en el epicentro de la flor y la nata de nuestro país. Decenas de numerosos rostros conocidos se dieron cita para disfrutar de una divertida fiesta de disfraces que ha sido uno de los temas más hablados durante los últimos días. Sin embargo, hay un hecho que puede ensombrecer lo que ha supuesto la gran fiesta de esto: el positivo en coronavirus de Susanna Griso. La periodista no ha acudido a su puesto de trabajo tras haberse sometido a un test y haber dado positivo en esta afección. Un positivo que llega tan solo unos días después de haber disfrutado rodeada de famosos. SEMANA pudo ser testigo de este fiestón y ha conseguido las fotos exclusivas, que te las mostramos en el interior del nuevo número, que está a la venta en tu kiosco o supermercado más cercano desde este miércoles o descargando la versión online AQUÍ.

Paula Echevarría, Paloma Cuevas, Mar Flores y Anne Igartiburu, entre otros… son muchos los famosos que no quisieron perderse esta divertida cita. Sin embargo, ahora los invitados están preocupados tras el positivo de la presentadora de ‘Espejo Público’. Tal y como ha podido conocer SEMANA, tras conocer el diagnóstico de Griso, algunos de los invitados a este espectacular viaje a Malta han decidido someterse a una prueba covid para evitar así más contagios. Siendo conscientes de que acuden a muchos actos y se relacionan con muchas personas, además de sus familiares, prefieren realizarse un test para así salir de dudas.

La empresaria y fundadora de ‘Starlite’, Sandra García-Sanjuán celebró por todo lo alto su 50 cumpleaños rodeada de amigos. Todos ellos se disfrazaron de piratas y disfrutaron de lo lindo de todos los planes que tenía organizado la protagonista del fin de semana. Sin embargo, ahora el positivo de Susanna Griso ensombrece este fiestón. Algunos rostros conocidos han decidido ponerse en ‘cuarentena’. Hay que recordar que actualmente, no existe cuarentena obligatoria para las personas que son contacto estrecho de un positivo en coronavirus. Sin embargo, sí que es aconsejable.

Ha sido la propia presentadora de ‘Espejo Público’ la encargada de desvelar que se había contagiado de covid. «He resistido con una gran sobreexposición, tanto es así que llegué a pensar que era casi inmune. Definitivamente, no lo soy. Más de dos años después y con tres dosis de vacuna, he caído. Por suerte, y gracias precisamente a la vacuna, los síntomas son leves y espero volver pronto a la tele. Gracias por preguntar«, ha anunciado. Esta noticia ha puesto en alerta a todos los invitados que no se quisieron perder una de las citas que más darán que hablar este año dentro de la sociedad española. Y no solo por el covid de Griso, sino por lo bien que se lo pasaron todos.