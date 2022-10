Jorge Javier Vázquez cumplió un sueño al ser obsequiado por dos admiradoras de ‘Sálvame‘ con un burro. Este animal siempre ha hecho las delicias del presentador, que siempre había soñado con tener su propio burro en casa y poder cuidarlo como se merece, al ser conocedor que es uno de los animales más castigados de la historia. Parece que el nuevo miembro de la particular familia que ha formado la estrella de Telecinco está más que integrado y es que incluso ya sale a pasear por las inmediaciones de su mansión acompañado de sus cinco hermanos perrunos. Y es que la estampa que ha protagonizado Jorge Javier Vázquez por las calles aledañas a su domicilio no podría ser más jocosa, al correr cuesta abajo junto a sus cinco perros y seguido por su nuevo burro. ¡Surrealista!

Vídeo: Instagram

Jorge Javier Vázquez siempre se ha declarado un gran amante de los animales y un defensor de sus derechos. En cientos de ocasiones ha sacado la cara por ellos, pero los mensajes públicos no evidencian lo que le hacen sentir y es que con ellos conecta con su lado más infantil, como así se desprende de su último vídeo publicado en sus redes sociales. Corriendo por las calles cercanas a su domicilio, el presentador ha mostrados cómo son ahora sus paseos, muy bien acompañado, aunque con cierto riesgo de terminar por los suelos al tener que seguirle el paso a sus canes mientras el burro tira para su propio lado. Una escena de lo más divertida que todos han aplaudido. «Ay, qué trajín de sábado…», se jactaba el comunicador para el disfrute de sus fans.

El burro, al que jorge Javier Vázquez ha querido bautizar como Fortunato, parece feliz de convivir en una gran, pero atípica, familia. «Fortunato quiere abrir la puerta del gimnasio para estar conmigo o entrenar, no lo tengo claro. Y yo, pues muero de amor, qué queréis que os diga«, narra una de sus aventuras el presentador en compañía de su nuevo mejor amigo.

Un burro que ha llegado a su vida en el momento idóneo, como así él mismo comentó el día que se lo regalaron dos fans de ‘Sálvame’ a las que conoció en su nueva sección que le lleva a visitar hogares de personas anónimas para compartir un poleo menta y diversas confidencias. Ahora Fortunato se ha convertido en un nuevo miembro de su familia, en un amigo más que, como no podría ser de otra forma, no se iba a quedar en casa mientras sus hermanos perrunos y su dueño salen a pasear a conocer mundo y vivir alocadas experiencias. Ahora conforman una curiosa estampa que entretiene sin duda a sus vecinos, que no darán crédito al toparse con ellos de paseo.