'Supervientes': El dardo envenenado de Arelys Ramos a Anabel Pantoja

No es oro todo lo que reluce. A pesar de que parecía que Arelys Ramos y Anabel Pantoja habían enterrado el hacha de guerra y habían acercado posturas, las palabras de la concursante en su vídeo de presentación de 'Supervivientes 2023' deja entrever que la relación entre ellas no está pasando por su mejor momento. Nuera y suegra han protagonizado varias idas y venidas en su relación pero aunque parecía que ya habían dejado de lado cualquier problema por Yulen Pereira, esto no ha sido así. Arelys quiere desvincular a Anabel Pantoja de su concurso y no quiere que se le asocie con ella. ¿Por qué?

A su llegada a Honduras, todos los concursantes han grabado su vídeo de presentación en los que han hablado de sus expectativas en el concurso, si han recibido consejo de algún otro participante de ediciones anteriores o incluso sobre cómo se han preparado de cara a la experiencia. Inevitablemente, los redactores del concurso le han preguntado a Arelys si su nuera, Anabel Pantoja, le había dado algún consejo. Hay que recordar que la sobrina de Isabel Pantoja ha vivido hasta en dos ocasiones la experiencia por lo que podría ser la persona indicada para aconsejarle de cara a su experiencia en 'Supervivientes'. Sin embargo, Arelys no quiere ni oír hablar de la novia de su hijo y ha respondido de manera aireada: "¿Por qué me tiene que dar a mí un consejo Anabel?".

Arelys Ramos no quiere que se le vincule con Anabel Pantoja

Una indiferencia que no ha quedado ahí, pues pronto añadía lo siguiente: "¿Esta tónica de Anabel la voy a tener que aguantar todo el concurso?". Parece que Arelys no quiere que se haga alusión alguna a Anabel Pantoja durante su estancia en Honduras. Unas palabras que llaman mucho la atención ya que se les había visto juntas en alguna que otra ocasión después de que la colaboradora de televisión y Yulen Pereira abandonaran la isla en la anterior edición. A pesar de que su relación no empezó con buen pie después de que Arelys criticara a Anabel en los programas de televisión, la sobrina de la tonadillera quiso restarle importancia y estar al lado de ella por hacer feliz a su novio, Yulen Pereira.

Sin embargo, llama especialmente la atención que durante la gala de este jueves, Anabel Pantoja, no haya compartido ningún contenido relacionado con 'Supervivientes'. Ella es muy activa en redes sociales y ya se encuentra en España tras la gira de su tía por Latinoamérica. A pesar de esto, parece que la colaboradora de televisión ha preferido hacer otro plan que ver la primera gala de 'Supervivientes' o, al menos, no ha querido apoyar a su suegra públicamente a través de las redes. Quien sí estaba en el plató era Yulen Pereira, que va a ser el defensor de su madre desde el plató de televisión.

Anabel Pantoja viajaba este jueves a Sevilla mientras que Yulen se quedaba en Madrid

Por su parte, Anabel Pantoja se trasladaba este mismo jueves a Sevilla para hacer frente a sus "compromisos y otras cosas". La influencer se reencontró con Yulen Pereira pero no ha pasado mucho tiempo con él. Mientras que el esgrimista se tenía que quedar en Madrid para acudir al plató de 'Supervivientes' para defender a su madre, Anabel Pantoja se marchaba hasta la capital hispalense para reunirse también con sus amigos y familiares después de estar un tiempo separada de ellos.