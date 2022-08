La noticia de que Nacho Palau padece cáncer de pulmón ha caído como un jarro de agua fría en todo su entorno. En un comunicado que dio a conocer en las redes sociales, el ex de Miguel Bosé anunció que le han diagnosticado la enfermedad. «Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato», arrancaba diciendo. Este inesperado revés de salud ha trastocado por completo los planes que tenía con su novio, Christian Villela. Y es que el valenciano y su pareja tenían muy claros en qué invertirían la pequeña fortuna amasada por Palau en Supervivientes. Ambos tenían previsto abrir una empresa o negocio en la que poder trabajar juntos.

«Nos conocimos en un cumpleaños de una amiga en común. Ahora no se dedica a nada. Trabajaba en la música. Estamos esperando para montar algo juntos», confesaba el valenciano durante su paso por ‘Supervivientes’, en una conversación con Ana Luque en el que revelaba nuevos datos sobre su chico. Entonces explicaba que ninguno de los dos estaba trabajando y que esperaban poder tener un proyecto en común.

A su salida del reality, Palau precisó un poco más cómo sería su negocio ideal con Christian. Podría tratarse de algo relacionado con el mundo la restauración o con los animales, una de sus grandes pasiones. Ahora que el artista se enfrenta a un largo tratamiento por delante deberán decir adiós, al menos de manera temporal, a este sueño.

Nacho Palau comenzará en breve su proceso de terapias para combatir el cáncer que padece. Una dolencia que también tuvo que afrontar su madre y de la que todos sus allegados supieron desde el primero momento, incluida su expareja, Miguel Bosé que fue uno de los primeros en ser informado del diagnóstico.

Las últimas semanas vaticinaban que algo iba mal en la salud de Nacho Palau. A su regreso de Honduras, una vez que ‘SV’ llegó a su fin, empezó a sentirse mal. Esto hizo que tuviera que ser ingresado, aquejado de problemas respiratorios graves y una gran hinchazón en la cara. Durante una semana permaneció hospitalizado en el hospital Clínic de Valencia. Recibió el alta tras recuperar la capacidad para respirar por sí mismo y se le bajó la hinchazón que había deformado sus facciones.

Finalmente, las pruebas y estudios realizados no han dejado lugar a dudas. Sus síntomas corresponden a un cáncer de pulmón. Una situación que, por suerte, no le llega estando solo. Su chico no se ha separado de él. Tanto es así que Palau le ha dedicado unas bonitas palabras en las redes sociales. «Juntos más fuertes», le dice. «Te quiero, me llenas de luz cada segundo». Unas frases que llegaban acompañadas de su primera foto juntos en Instagram. Qué mejor regalo en estos momentos que una declaración de amor. El sueño que tenían de emprender algo juntos puede esperar.