La hija de Isabel Pantoja ha sorprendido a todos al revelar que no conoce a Sylvia Pantoja, prima hermana de su madre.

En la última entrega de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, Sylvia Pantoja se ha sincerado con Alexia Rivas sobre su relación con Isabel Pantoja, con la que lleva años sin tener trato. También hacía un repaso sobre los miembros del clan. «El único Pantoja realmente de condición, de forma de ser, es mi primo Bernardo. Agustín es más Martín, ha casado mucho la nobleza de parte de la familia de la madre, aunque ahora está enfadado conmigo».

Sylvia Pantoja habla de su distanciamiento con Kiko Rivera: «Me gustaría recuperarlo»

Sylvia ha revelado que tampoco mantiene una relación estrecha con Kiko Rivera. «Conté dos o tres anécdotas que tuve con ella (Isabel) no muy buenas y Kiko se enfadó. A Kiko me gustaría recuperarlo. Espero que se le pase porque de chica lo he cuidado de pequeño cuando murió Paquirri y le tengo mucho cariño».

Sylvia Pantoja ha relatado que ha movido ficha para lograr un acercamiento con los suyos, pero se ha encontrado con una negativa por respuesta: «Lo he intentado varias veces y luego se me ha negado. Y te das cuenta de que no quieren saber de ti».

Así habla Sylvia Pantoja de su prima Isabel: «No pienso como ella»

Ha pasado ya mucho tiempo desde que los caminos de Isabel Pantoja y su prima tomaron rumbos distintos. Y Sylvia ya no tiene interés en retomar las cosas. «No quiero estar con ella porque no pienso como ella. Pero sí me gustaría recuperar la relación con Kiko. Me gustaría recuperarlo».

Chabelita, que escuchaba atenta sus declaraciones desde el plató, no ha tardado en responder de manera tajante: «No la conozco, no he tenido relación nunca ni por mensaje, ni llamada ni la he visto nunca en la vida. Es prima hermana de mi madre. Si mi madre no tiene relación con ella entonces yo tampoco porque no la he visto nunca».

Por último, la colaboradora de ‘El programa de AR’ se sinceraba: «No me gusta lo que dice de mi familia no por lo que dice aquí, sino por otros programas donde la he visto decir ciertas cosas. Y me parece que lo hace para fastidiar. Si alguien dice algo de mi familia no voy a tener una opinión objetiva». Su discurso era distinto cuando ha decidido valorar su juego: «Como concursante es otra cosa. Por ahora lo está haciendo bien. Tiene que ser complicado estar allí en la isla teniendo a las personas en contra. Hay que ver cómo evoluciona la cosa. A la mínima están yendo en contra de ella».