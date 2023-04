Soraya vuelve a su pasado en su nuevo proyecto laboral

Soraya está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida. En el terrero personal, la cantante está contando los días para pasar por el altar y darle el "sí, quiero" a Miguel Ángel Herrera. En su faceta profesional, la extremeña no para quieta. Acaba de lanzar un nuevo single, "La Cita", y tiene un nuevo proyecto entre manos que le hace estar más que ilusionada y que le vuelve a conectar con su yo de 2009.

El próximo viernes, 7 de abril, Soraya presentará la Welcome PrePartyES, una importante fiesta oficial de Eurovisión celebrada en La Riviera de Madrid y que servirá de homenaje y despedida a Blanca Paloma, la representante de España, antes de viajar a Liverpool. La extremeña, que estará acompañada sobre el escenario por Víctor Escudero, experto en el Festival, explica a SEMANA que está "supercontenta" de que hayan contado con ella nuevamente para ejercer de maestra de ceremonias en dicho evento, que organiza Eurovision-Spain. "Aunque soy anfitriona también voy a cantar. Estoy preparando unas sorpresitas para cantar en directo temas que mi público conoce, pero lo van a escuchar con algún pequeño cambio. Estoy preparando algo muy chulo", adelanta a esta revista. De la misma forma, la extremeña insiste en que lo tiene todo calculado al milímetro para ofrecer un gran espectáculo: "Como cada año cuentan conmigo, hay que sorprenderles. No me quedo de brazos cruzados y este año vuelvo a darle la vuelta a la tuerca".

El hecho de ejercer como maestra de ceremonias le conecta con su yo del 2009, el año que representó a España en el certamen musical europeo. Una experiencia que guarda con cariño pese a todos los inconvenientes a los que tuvo que hacer frente. "Cada año, cuando llega esta fecha, rememoro muchas cosas, me trae muchos recuerdos", nos asegura Soraya con cierto tono melancólico. "Se me hace partícipe todos lo años del proyecto eurovisivo y claro que remueve", prosigue. La cantante se muestra orgullosa con su vinculación con el Festival y es por ello que agradece el hecho de poder estar cerca de la representante actual, Blanca Paloma. Sobre esta última y su "Eaea", la extremeña se deshace en halagos: "Es una mujer arrolladora, tiene las cosas muy claras. Vamos con una propuesta muy diferente, creo que va a quedar muy bien este año. El año pasado no me confundí con Chanel. Este año llevamos esa línea de mujer empoderada, de otro estilo. Creo que va a hacer un gran papel y tiene todo mi apoyo".

Soraya pone en pausa durante unos días sus vacaciones de Semana Santa en Valencia de Alcántara para ejercer de presentadora de este evento pues considera que es "una cita importante" y por eso ha querido estar presente. A este respecto, también nos cuenta que sus hijas no le acompañarán al encontrarse en el pueblo con sus padres. Con este nuevo proyecto, sus ganas por presentar crecen y es ella misma quien nos indica que deja la puerta abierta a conducir su propio programa en el futuro. "No estaría mal, no lo veo de algo de ahora mismo, lo veo como dentro de unos años", nos cuenta.

Un pequeño Eurovisión en la capital española

Madrid tendrá sabor a Eurovisión los próximos 7 y 8 de abril, días en los que se celebrará la PrePartyES. Un evento que forma parte de las citas oficiales del concurso y que traerá a la capital española a más de 50 artistas. El viernes, Alfred García, Aritz, E’Femme, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Rakky Ripper, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody y Vicco se volverán a reunir tras Benidorm Fest 2023 en un concierto que servirá de homenaje para Blanca Paloma. Además de ellos, también estarán otros rostros que han pasado por el certamen musical europeo. Entre ellos, Diodato (Italia 2020), Ivi Adamou (Chipre 2012), Kaliopi (Macedonia 1996, 2012 y 2016) y Cláudia Pascoal (Portugal 2018).

Al día siguiente, 28 representantes de Eurovisión 2023 se subirán al escenario de La Riviera para deleitar al público con sus propuestas antes de viajar a Liverpool. Los confirmados hasta la fecha son Blanca Paloma (España), Voyager (Australia), Teya y Salena (Austria), Gustaph (Bélgica), Vesna (Chequia), Let 3 (Croacia), Reiley (Dinamarca), Alika (Estonia), Joker Out (Eslovenia), Käärijä (Finlandia), La Zarra (Francia), Iru (Georgia), Wild Youth (Irlanda), Sudden Lights (Letonia), Monika Linkyté (Lituania), The Busker (Malta), Pasha Parfeni (Moldavia), Alessandra (Noruega), Mia Nicolai y Dion Cooper (Países Bajos), Blanka (Polonia), Mimicat (Portugal), Mae Muller (Reino Unido), Piqued Jacks (San Marino), Luke Black (Serbia), Loreen (Suecia) y Remo Forrer (Suiza). Ruslana, ganadora de Eurovisión 2004, y Surie, representante de Reino Unido en 2018, junto a Víctor Escudero, que ha ejercido de comentarista de Eurovisión en RTVE, conducirán este mini Eurovisión en Madrid.