Sonsoles Ónega ha sido una de las premiadas en la primera edición de los Premios Wow Wow Woman por su labor informativo al frente de ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’. Una oportunidad de oro para verla más allá de su plató y poder conversar con ella sobre cuestiones más allá de su faceta profesional. Entre otras cuestiones, la presentadora ha respondido sin problemas a las cuestiones sobre su compañera de pasillos en Mediaset, Ana Rosa Quintana, después de meses echándola de menos en las mañanas de Telecinco tras tener que dejar su programa para enfrentarse al tratamiento contra el cáncer de mama.

Vídeo: Gtres

Sonsoles Ónega no tiene problema alguno en reconocer cómo ha visto a Ana Rosa Quintana en los últimos días en plena batalla y cómo cada día mantiene su recuerdo vivo: “La verdad es que está divinamente, tiene una fortaleza extraordinaria. Cuando Joaquín Prat despide su programa todos los días mandando un beso, yo me sumo en silencio, porque estamos deseando que vuelva. Tenemos todos una sensación de orfandad de la que no nos despojamos, que nos invadió el día que se fue y esperándola estamos con los brazos abiertos, porque se nota mucho su ausencia”, reconoce la presentadora, que ha hecho muy buenas migas con Ana Rosa Quintana y cuya química era evidente siempre que se pasaba de un programa a otro mediante una breve conexión en la que solía haber mucha complicidad.

Pero no solo se ha limitado a decir cómo está de salud Ana Rosa Quintana o lo mucho que el equipo y ella la echan de menos, sino también ha desvelado que la presentadora sigue al pie del cañón, aunque ahora le toque hacerlo detrás de las cámaras. “Ana Rosa está en todo, ve todos los programas y está permanentemente alerta, así que no se está perdiendo nada de lo que está pasando”. Unas palabras que vienen a confirmar lo que ya dijo la propia presentadora en sus redes sociales en una de sus conexiones con sus seguidores, donde aseguraba estar “rabiosa” por no poder estar informando a su público lo que está sucediendo en Ucrania tras la invasión rusa, así como la crisis del Partido Popular y otras cuestiones de interés general.

Premio al trabajo de Sonsoles Ónega

La presentadora ha sido galardonada por su labor informativa en Telecinco, algo que no podría llenarle de más orgullo a la hija del respetado Fernando Ónega: “La verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Es un premio que reconoce lo que hago, pero que quiero dedicarse a todas las chicas de mis dos programas, que son mujeres jovencísimas, que vienen apretando muy fuerte por detrás, con toda la pasión, las ganas, que es lo que necesitamos en el día a día de esta profesión nuestra, tan esclava”, asegura Sonsoles Ónega, que sabe lo que es estar al pie del cañón, al tener dos programas de éxito en la parrilla de Telecinco.

Sonsoles Ónega no puede negar que es duro el sacrificio de hacer un programa por la mañana y otro por la tarde, pero no lo cambiaría por nada: “Somos teloneros de los Informativos Telecinco a las 15 horas y a las 21 horas y eso deposita sobre los equipos una responsabilidad tremenda y cada día intentando estar a la altura y arañando datos de todas partes, porque es verdad que navegamos entre tiburones en todas las cadenas, pero bueno, con todas las ganas”, sentencia la presentadora, que a pesar del sacrificio personal que realiza por su carrera, al menos ve cómo está dando sus frutos y le granjea un gran reconocimiento.