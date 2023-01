Sonsoles Ónega es amiga de la Reina Letizia, un férreo vínculo que le ha llevado a defenderla públicamente en más de una ocasión. La última vez ha sido este lunes cuando trataron su reaparición sorpresa, la cual tuvo lugar en el Real Natación Club de Madrid, donde incluso se hizo un selfie con las jugadoras de waterpolo. Una vez más mostró su amabilidad, instante en el que la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ desveló que a Letizia «le encantaba». En ese momento se recordó una incómoda foto que no convenció a la esposa de Felipe VI y es que en ella aparecía en bikini. Si bien han sido contadísimas las ocasiones en las que ella fue vista y pillada en la playa, una de ellas fue en SEMANA, fotografía que te mostramos a continuación.

«¡Muy mal! ¡Qué manía!», dijo Sonsoles visiblemente molesta. La periodista no está de acuerdo con que un medio publique una imagen de la Reina fuera de su agenda real, por lo que lanzó una pregunta al aire que ahora copa titulares. «¿Qué derecho tiene ninguna publicación a difundir el cuerpo de una persona que no quiere enseñar voluntariamente?», planteó muy molesta. Cabe recordar que Letizia ha sido pillada hasta en tres ocasiones en traje de baño, en concreto, en 2007, 2011 y 2014. Un trabajo que por parte de los paparazzis no ha sido nada fácil ya que la Casa Real disfruta de sus vacaciones rodeados de seguridad y, además, nunca se desvela su destino, precisamente para evitar la intrusión de los medios. Imágenes que, por cierto, generan muchísimo interés en los lectores y que, además, tienen carácter informativo.

En Cabrera o en Grecia Letizia ha disfrutado de altamar, tanto que ni siquiera se dio cuenta de que había alguien captando una fotografía de ella. Tal y como te mostramos en esta portada del año 2011 Letizia disfruta de una escapada junto a su marido y sus hijas, fotografías poco usuales en la Familia Real y que suponen un bombazo cada vez que ven la luz. Consciente de la molestia que pudo provocar en Letizia un reportaje de este estilo, ya que las imágenes escapan de su control, Sonsoles Ónega ha salido en su defensa, no pudiendo evitar que eso vuelva a suceder.

En estas fotografías se ve a Letizia como a cualquier mortal. Cerca del mar, estando pendiente de su teléfono o de su familia o directamente, como en otros casos, deleitándose con las vistas desde un yate. Este medio fue el que, además, publicó también fotos junto a Felipe cuando ya llevaban siete años casados y ya habían nacido sus dos hijas.