Sofía Cristo ha reaparecido después del ingreso hospitalario de Bárbara Rey tras dar positivo en coronavirus. Nos desvela su actual estado de salud

Hace unos días conocíamos la noticia de que Bárbara Rey tuvo que ser ingresada en un hospital de Marbella tras dar positivo en coronavirus. La actriz todavía se encuentra ingresada en el Hospital Quirón de Marbella donde se está recuperando de una neumonía derivada de la COVID-19, una enfermedad que sigue cobrándose nuevas víctimas. A pesar de que la situación es estable y evoluciona favorablemente, todavía permanece ingresada. Para la ex vedette su hija, Sofía Cristo, está siendo su mejor apoyo. Es precisamente ella quien da la última hora sobre el estado de salud de la de Totana.

Sofía Cristo ha reaparecido por las calles de Madrid con el semblante serio. La Dj ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación que han querido saber cómo se encuentra su madre tras su ingreso hospitalario en Marbella. Puedes ver las declaraciones de Sofía en el siguiente vídeo, donde asegura que se encuentra más estable. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Gtres

Sofía Cristo cuenta cómo pasó ella el coronavirus

«Nada. Está estable, la neumonía está controlada, gracias a Dios y nada, se ha pillado muy a tiempo así que si dios quiere dentro de unos días le dan el alta», ha asegurado Sofía, con el rostro serio y preocupado. Hay que recordar que ella también pasó el coronavirus, aunque ya ha confesado que ha dado negativo y cuáles son las secuelas que ella mismo ha dicho. Así mismo lo ha revelado: «No. Secuelas si porque los pulmones te los deja hechos una mierda, pero bueno, tengo un inhalador y bien«, dice.

Además, ha revelado cómo sufrió ella el coronavirus: «Los síntomas son como dicen lo que pasa es lo que pasa. Todos los síntomas, los dolores de cuerpo, el olfato, el gusto, los dolores de cabeza, el malestar… todo pasa igual y ya lo he pasado y bueno, mi madre igual, pero está controlada que es lo importante porque tiene 71 años y es una paciente de riesgo, ¿vale?».

Bárbara Rey habla desde el hospital

Por primera vez desde que fuera el ingreso hospitalario, Bárbara Rey se ha pronunciado con sus seguidores respecto a cómo está pasando el coronavirus. «Estoy muy agotada, lo siento, no te puedo coger el teléfono. Me faltan las fuerzas hasta para hablar y espero ir recuperándome poco a poco con los tratamientos que me están poniendo. Pero llevo unos días terribles«, ha confesado para el diario La Razón. La actriz hablaba casi en susurros y ha revelado algunas de las complicaciones que ha sufrido: «Tengo algunos problemas cuando me tienen que poner una vía para los sueros, cuesta encontrarme las venas, pero qué le vamos a hacer, confío en irme recuperando día a día. Espero que pronto acabe todo esto», han sido sus palabras.