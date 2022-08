Amelia Bono rompió con su marido Manuel Martos el pasado año, una ruptura que dejó boquiabiertos a todos. 12 meses después se han reconciliado, aunque esta situación sentimental no es la única que ha cambiado en la familia. Y es que su hermana Sofía Bono vuelve a estar soltera, tal y como ha demostrado su último movimiento en las redes sociales. La joven ha roto su relación con Borja Gómez de Mendoza, quien estaba, por cierto, muy integrado en la familia política. Hace semanas iniciaron caminos por separado y, por ello, ha decidido borrar de un plumazo todas las fotos que tenía junto a él. Visto y no visto. Ya no hay ni rastro de las fotos de cuando eran pareja en las 155 publicaciones que en la actualidad tiene en su cuenta, detalle que demuestra que Sofía Bono ha pasado página.

Comenzaron siendo amigos y, aunque parecía que lo suyo iba viento en popa, nada más lejos de la realidad. Si bien han decidido poner punto y final a su noviazgo sin apenas hacer ruido, llama la atención que hayan eliminado su pasado en común de la noche a la mañana, tal y como adelanta Vanitatis. Boyi se llevaba de maravilla con todos, les piropeaba en el universo 2.0 e incluso grababa vídeos repletos de chanza con alguno de ellos, por lo que lamentan este triste final para ellos. «Me gusta todo de él, pero si tengo que elegir algo sería lo bueno que es y que siempre tiene una sonrisa en la cara», dijo Sofía hace algún tiempo. El gaditano le robó el corazón, por lo que presumían de amor, nada que ver con la actitud que ahora muestra Sofía.

El año pasado se libró de las rupturas que azotaron su familia, pero no este. Cabe recordar que su hermano José canceló su boda con Aitor en el último momento el mismo año que Amelia también decidió romper su matrimonio. Dos golpes que sacudieron a los Bono, a pesar de que no todos se pronunciaron públicamente acerca de ello. Pero, ¿quién es Boyi, el joven que enamoró a Sofía Bono y que ha dejado de formar parte de su familia tras la ruptura? Nacido en Cádiz, se autodefinía como apasionado de la caza y de los toros y actualmente trabaja como director de Relaciones Institucionales y Comunicación en Ingenia Group, puesto en el que se estrenó hace aproximadamente un año. ¿Se darán una segunda oportunidad?