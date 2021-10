Sofía Bono ha contado cómo vivió su proceso de adopción con el fin de ayudar a todos aquellos que estén pasando por su misma situación.

Aunque dos de los hijos de José Bono sí son más mediáticos, Sofía es una de las que no. La joven de casi 21 años es una completa desconocida para muchos, una tónica que ha querido romper al hablar de su adopción. La hija del que fuera ministro de Defensa y Ana Rodríguez ha hablado de su historia personal en una entrevista con la que promete ayudar y abrir la mente a aquellos que están en su misma situación. Fue adoptada cuando solo tenía tres meses en Chile, por lo que tiene pocos recuerdos de su vida anterior, eso sí, tiene algo claro: el agradecimiento que siente a su familia. Más sincera que nunca, Sofía Bono se confiesa en una producción audiovisual de la que solo hemos visto un fragmento.

Vídeo: Redes sociales

En ella aparece la joven hablando con seguridad mientras se presenta ante aquellos que vean el vídeo próximamente. «Me quiero abrir en canal ante todos. Lo hago porque tengo una misión. A lo largo de mi corta vida muchos me han hecho una pregunta, muchos no se han atrevido y esa es ‘¿Qué se siente al ser adoptada?’ La respuesta es ‘afortunada’, esto es el comienzo donde os voy a contar el proceso (…) En realidad es un proceso de amor, generosidad y sobre todo de unión. Mi propósito es hacer ver que es un proceso precioso«, dice Sofía Bono al comienzo del vídeo. Este clip pertenece a ‘Ecooo Magazine’, la revista de la hija de Paco Lobatón, en la que define a Sofía como «un halo de luz» y en ella promete ir abriéndose en canal poco a poco.

Ella misma lo ha promocionado en sus redes sociales, ya que se siente muy orgullosa de lo que puede cambiar a través de su testimonio. «Hola, soy Sofia Bono y soy adoptada’ así me presentaba de pequeña a mis compañeros. Hoy me sumerjo en una aventura que seguramente marque un antes y un después en mi vida, pero mi intención no es cambiar la mía, sino la de todos aquellos que en algún momento se han sentido inseguros por el simple hecho de ser adoptados o los que han dudado si adoptar a un niño por miedo. La adopción es algo natural y por ello, con toda la naturalidad del mundo cada semana os iré abriendo las puertas de mi historia personal. De lo que significó y a día de hoy significa para mi ser adoptada. Siempre me ha gustado llevar mi vida privada con la máxima discreción, pero si hoy comparto parte de mi vida con vosotros es para ayudar y concienciar sobre un asunto que muchos tratan como ‘tabú», dice Sofía en su última publicación de Instagram. Para ella no es un tema incómodo y así lo quiere transmitir a sus más de 18.000 seguidores en Instagram.

Sofía Bono considera que la adopción supone una segunda oportunidad en la vida, una opinión que desea compartir con todos aquellos que quieran escucharla. El primero en hacerle llegar lo orgulloso que está de ella es su hermano, quien no ha desaprovechado la oportunidad y le ha dicho públicamente todo lo que la quiere. «TE AMO», escribe José Bono Jr en esta publicación que tantos likes ha alcanzado.