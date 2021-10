«Esta última vez la he visto mucho mejor, más tranquila. Eso me alivia. La veo con ganas de vivir y de empezar una nueva vida», ha afirmado la joven.

Aunque Isabel Pantoja ha copado titulares durante toda su vida, esta última etapa ha sido especialmente dura para la artista. La tonadillera se ha reconciliado recientemente con su hijo, Kiko Rivera, tras la muerte de su madre. Sin embargo, ambos aún tienen muchas cosas que resolver. Chabelita ha revelado lo que ella haría en su situación.

La joven durante su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’ ha reconocido que su consejo es que ponga tierra de por medio. No ha dudado en afirmar que debería venderlo todo, deshacerse de todas las propiedades y comenzar desde cero. Dejando atrás viejos problemas y no preocupándose por los distintos miembros de la familia. Le recomendaba que pensase por una vez en ella y disfrutase de un momento clave en su vida cuando ha dicho adiós a uno de los pilares de su vida, doña Ana.

Ha sonado con fuerza la posibilidad de que inicie una nueva vida en México. Aunque Chabelita ha reconocido que en un principio nunca creyó que se diera esta realidad, a medida que pasa el tiempo cobra más firmeza. Algo que apoyaría porque ha explicado que desea su mayor felicidad. También ha confesado que la tonadillera está recuperándose, poco a poco. «Esta última vez la he visto mucho mejor, más tranquila. Eso me alivia. Pese a todo lo que ha pasado, ha fallecido mi abuela, la veo mucho mejor. La veo con ganas de vivir y de empezar una nueva vida».

Demoledora con su hermano

Tras reconciliarse con su madre, Kiko Rivera ha iniciado una nueva guerra contra su hermana. «Mi hermano es muy hipócrita. Ya estoy cansada», ha afirmado la joven al sentirse de nuevo en la diana. «Estoy harta que para quedar él como un rey me deje a mí como una mierda». Ha querido subrayar que ambos son muy distintos. «No necesito que la gente me aplauda». También ha aprovechado para reprochar la actitud del DJ durante el último año: «Ha estado diciendo barbaridades sobre mi madre y lo que ha ocurrido es que se ha ido a casa y le ha pasado factura. Lo que ha hecho no está bien».

«Realmente lo único que hace que yo me frene a responder es que tengo la esperanza de estar bien con él algún día». Ha explicado que siempre piensa en que resolverán los asuntos pendientes aunque llega un momento en el que se siente realmente cansada. «No necesito que mi hermano me juzgue. Que se juzgue él mismo». Aunque están enemistados, la joven se ha mostrado muy preocupada por su estado de salud. «Si no va a un centro de rehabilitación es porque no quiere. Una persona que está así no se va a curar sola. Si él tiene problemas debería acudir a un profesional». Ha añadido que había recibido ciertas informaciones de una persona a la que da total credibilidad que le habían resultado inquietantes sobre su hermano.