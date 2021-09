Así ha sido el emotivo reencuentro de Isabel Pantoja con sus hijos delante de un amigo de Paquirri

Isabel Pantoja no acudió ni siquiera al tanatorio a despedirse de su madre. La artista está devastada y le tiene verdadera fobia, por lo que tomó la drástica decisión de no viajar a Jerez. Se quedó en Cantora, donde más tarde se reencontró con su hijos. Aunque en un principio muchos preveían este instante como tenso, Kiko Rivera templó las aguas antes de recorrer cientos de kilómetros desde La Graciosa. «Si me dejan entrar, le daré un abrazo a mi madre», espetó. Esta madrugada este cara a cara se produjo y ha sido un amigo de Paquirri el que ha relatado frente a las cámaras qué sucedió en el interior, un secreto que ha sido despejado antes de lo esperado.

En el vídeo que te ofrecemos en este artículo podrás descubrir qué pasó en los muros de Cantora y nadie duda de que resultará sorprendente para los lectores. La muerte de doña Ana ha dejado destrozada a una familia que ya no estaba unida, pero hay quien ha acercado posturas tras su fallecimiento. Todos la querían, por lo que han tomado la decisión de dejar su guerra a un lado, aunque sea durante unas horas. Para Isabel es importante sentirse arropada y tener allí a sus hijos y a su sobrina ha sido un chute de energía en el que es el momento más duro de su vida. Isabel Pantoja ha vuelto a acercarse a los suyos, al igual que se ha distanciado de otros. Lo demuestra que incluso se enfrentara con su hermano Agustín y es que él quería impedir que Kiko Rivera entrara en Cantora. Fue justo cuando él se encontraba en el tanatorio recogiendo las cenizas de doña Ana, cuando ellos llegaron a la finca.

Quién sabe qué sucederá a partir de ahora. Isabel Pantoja y Kiko Rivera han sido capaces de dejar a un lado la guerra que mantenían en los juzgados, pues ambos han perdido a una persona muy especial para ellos como era doña Ana. Aunque en esta última etapa Kiko apenas sabía de su abuela y se enteró de su muerte por la prensa, en esta ocasión ha preferido hacer de tripas corazón y apoyarla, dadas las circunstancias.

A pesar de que tanto Kiko Rivera como Anabel y Chabelita estaban en La Graciosa, hicieron lo imposible para reunirse por última vez con su abuela. Será este viernes cuando la sobrina de la tonadillera celebre una fiesta nupcial, una cita que sin querer se ha visto empañada por numeras polémicas. Si bien en un principio Anabel Pantoja se planteó cancelar todo después de morir su abuela, finalmente seguirá adelante. SEMANA contó en exclusiva que tras meditarlo y reflexionar con Omar, decidieron continuar con sus planes, lo que asombró a muchos este miércoles.